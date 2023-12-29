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日文系靠它提升翻譯效率 世新大學新增26門創新AI課程

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學融入AI精神、開創跨域課程，使學生擁有生成式AI（AIGC）的專業技能和即戰力。圖／世新大學提供
世新大學融入AI精神、開創跨域課程，使學生擁有生成式AI（AIGC）的專業技能和即戰力。圖／世新大學提供

世新大學年年推動創新課程改造計畫，校方表示，新學期於各系所新增與調整26門創新AI系列課程，日文系便開設「基礎／進階日中智慧翻譯」課程，協助譯者提升工作效率。

世新大學指出，創新AI系列課程包括新聞系「AI與媒體產業」、資傳系「生成式AI與商模創新」、英語系「西方文學AIPRM劇本創作」、通識課程「認識人工智慧」、「生成式AI應用入門」等，培養學生擁有生成式AI專業技能。

新聞學系助理教授許志明講授「AI與媒體產業」課程，他表示，目前廣為各界使用的AI程式與服務，當屬OpenAI的ChatGPT和微軟Copilot，生成式AI將是新世代新聞從業人員的重要助手，可以提升平面、影音與數位媒介報導的製作效率、質量和創新，培育學生數位匯流的新聞實作能力。

日本語文學系「基礎／進階日中智慧翻譯」課程，則由教授兼任系主任鄭加禎、副教授王玉玲講授。鄭加禎表示，AI翻譯發展久遠，儘管演算法不斷更新與進步，但至今無法與專業譯者相比，特別是文學內容仍無法精準翻譯，課程可幫助新世代譯者，比較與熟悉各類型AI翻譯工具，提升效率的同時運用專業所學，依照讀者的年齡層進行譯文修改與撰述。

資管系教授劉立民則開設「生成式AI應用入門」課程，他表示，對於AI工具不熟悉的學生，能藉由通識課接觸到許多新工具，學習如何與AI對話、下指令，如何分辨人工幻覺（Hallucination AI）等素養，讓學生能了解生成式AI目前的能力，可見的未來能做什麼，反思AI對自身專業的衝擊。

副校長賴正能也補充，除了整合校內新聞傳播學院、管理學院、人文社會學院與法律學院資源和師資外，也期待藉由創新教學強化與產業的鏈結、優化課程，引導學生了解產業最新發展趨勢與未來可能的工作方向。

世新大學 AI ChatGPT 日文

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