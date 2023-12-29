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52碩博班新生掛零 台大有5個

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北報導
根據教育部統計，一一二學年各大專校院中，共有五十二個碩博士班新生註冊率掛零，其中台大有五個。圖為示意圖，非當事人。本報資料照片
根據教育部統計，一一二學年各大專校院中，共有五十二個碩博士班新生註冊率掛零，其中台大有五個。圖為示意圖，非當事人。本報資料照片

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，除了有十九所大專校院新生註冊率未達六成外，若以個別來看，共有五十二個碩博士班新生註冊率掛零，其中台大有五個，另外還包括清大、陽明交通、成大等校；另也有卅九個學士班、十七個二專班、四個二技班招不到學生。

陽明交大教務長陳永昇說，現在許多博士班學生畢業後較難找到教職，多少影響學生報考意願，頂大的博士班可能都面臨類似情況。

根據教育部統計，今年各學制共有一一二個班註冊率掛蛋，其中碩士班十七個，博士班卅五個。以台大為例，就有五個碩博士班註冊率掛零，分別是戲劇學系、地理環境資源學系、海洋研究所、植物病理與微生物學系及微生物學研究所博士班。清大則有四個，陽明交通大學、成大、政大各一個。

台大表示，地理系、海洋所、植微系三個博士班由於無人報考，註冊率為零。戲劇系及微生物所博士班包含甄試在內分別有七人及三人報考，但台大堅持學術標準，考生成績未達入學門檻導致缺額。

清大教務長巫勇賢說，註冊率為零的博士班其實有錄取學生，只是學生最後因生涯規畫沒有報到。以智慧生醫博士學位學程博士班為例，有醫生錄取後，考量無法在職進修，未來會與幾個學系討論招生策略，或調整修課方式。

陽明交大生理學研究所連兩年註冊率為零，陳永昇表示，主因是出生率下降，博士班畢業後較難找到教職，影響考生報考意願，校方一直在滾動式檢討，可能會將名額做其他利用。

至於一一二學年最多系所碩博班註冊率掛零的學校為中央大學，七個系所都是博士班。中央大學教務長王文俊直言，「博士班註冊率零不是什麼大不了的事情。」他說明兩種可能原因，首先是碩士班畢業待遇也不錯，學生就讀博士班動機較弱，再來是未來社會對博士班畢業生的需求沒那麼高，學生較無意願就讀。

王文俊也說，這七個博士班也有人報考，但寧缺勿濫，擇優錄取。部分系所報名和招生人數都不多，未來可能會把名額移到別的研究所，因應時代需求調整。

註冊率 台大 陽明交大

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