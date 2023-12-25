NVIDIA與ZOTAC攜手成大 打造NVIDIA Studio智慧教室

NVIDIA（輝達）今（25）日宣布攜手ZOTAC為國立成功大學規劃與設計學院（下稱成大規設院）打造「NVIDIA Studio X永續.創新.智慧教室」，透過強大的GPU繪圖運算效能，以及創作者專用的 NVIDIA Omniverse™ 協作平台，助成大師生加快創意和協作的工作流程，接軌虛擬協作的新世代創作趨勢。

NVIDIA表示，人工智慧技術的突破大幅強化了創意的產出過程，成大規設院作為臺灣頂尖空間規劃與設計人才的搖籃，積極導入數位工具及創新應用，強化產學合作及教育資源帶來的成效。本次落成的「NVIDIA Studio X永續.創新.智慧教室」即為符合業界標準的實作環境而打造，建置10台獲NVIDIA Studio認證的ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C迷你PC，皆搭載NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，將藉由RTX的加速效能，為師生們實現人工智慧輔助的創意工作流程。

成大規設院院長陳建旭表示，「面對未來人工智慧的迅速發展，如何將人工智慧導入設計教學領域，是未來發展的重點；感謝NVIDIA、Logitech、ZOTAC和Philips Monitors的協助建置此智慧教室，期許這座空間不只是師生教學使用，更能成為產學介接的合作場域，進而引進Omniverse平台上的業師，創造業界與學界合作於人才培育的典範。」

ZOTAC臺灣區業務經理曾建瑞說，「很高興與NVIDIA、國立成功大學合作前進校園，為學子提供具不同定位及功能的設備。期待透過ZOTAC 迷你PC在算力、性能上的跨世代升級，滿足師生的創作需求，幫助高教校園刺激更多創作人才運用AI工具帶來的創意及作品，更在未來與職場及數位工具快速接軌，展現非凡創造力。」