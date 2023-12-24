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測速器太靈敏？學生嗨辦「丟松果測速大賽」扔到脫臼 中央大學說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
國立中央大學學生日前發起「丟松果測時速大賽」，不料活動不僅釀多位學生掛彩，測速器更是硬生遭松果砸毀。圖／翻攝自中大資工系、臉書活動網頁
國立中央大學學生日前發起「丟松果測時速大賽」，不料活動不僅釀多位學生掛彩，測速器更是硬生遭松果砸毀。圖／翻攝自中大資工系、臉書活動網頁

國立中央大學校內種植多棵松樹，每到冬季地上便有滿地松果，日前就有學生在臉書發起「丟松果測時速大賽」，不料活動不僅釀多位學生掛彩，測速器更是硬生遭松果砸毀。對此，校方也特地發聲制止盼學生注意安全，目前該活動已停止舉行。

從臉書活動頁面可見，學生17日在臉書發起「丟松果測時速大賽」，在校園內的測速器旁丟擲松果，並將影片PO上臉書「競速」，有人便丟出時速94公里紀錄，但也有學生因而打壞測速器，甚至傳出脫臼慘況發生，如今該活動已停止舉行。

學生17日在臉書發起「丟松果測時速大賽」，在校園內的測速器旁丟擲松果，如今活動已停辦。圖／臉書活動網頁
學生17日在臉書發起「丟松果測時速大賽」，在校園內的測速器旁丟擲松果，如今活動已停辦。圖／臉書活動網頁

事實上，校方曾實施多項減速措施，包括搭配太陽能雷達測速機、改為立體標線等，欲強制駕駛降速，就是為了讓學生能安全穿越校園，現在許多人也都會利用馬路在運動，堪稱用路人的天堂。

對此，中央大學校安中心特地發聲表示，該活動不僅影響校內人員行走、車輛行車安全以及夜間校內師生休憩的安寧，甚至造成同學肩膀脫臼和測速器損壞等情事，呼籲切勿因一時興起於測速器旁投擲松果造成人員受傷，進而衍生車輛、測速器損壞賠償問題，校方也將加強巡視。

中央大學 測速

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