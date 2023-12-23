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專家學者推動跨領域STEM教育打破教育窠臼

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
亞太STEM教育協會今天在新北市舉行，各國專家學者與教師齊聚一堂，討論STEM教育接軌國際脈動與台灣經驗。照片來源/亞太STEM教育協會
亞太STEM教育協會今天在新北市舉行，各國專家學者與教師齊聚一堂，討論STEM教育接軌國際脈動與台灣經驗。照片來源/亞太STEM教育協會

2023年亞太STEM教育協會年會在今天新北市舉行，台灣師範大學教授林崑誼以澳洲STEM教育現況為例，他說，面對3C與孩子的關係，家長的引導和參與，才是最重要的解方。STEM師資缺乏，是現在各國的現況，師資培訓是各國的重要課題。澳洲亦自2019年起，進行女性STEM十年規畫，實現STEM領域性別平等。

STEM教育是跨領域、科目整合的教學方式，著重科學(Science)、 科技(Technology)、工程(Engineering)及數學(Math)，亞太地區跨科學STEM教育領域的專家學者及教育現場第一線的老師，分享國際STEM教育現況，以及STEM作為推動聯合國永續發展目標SDGs的基礎，我國可以借鏡與發展之處。

澳門科學館總監梁思聰表示，澳門科學館希望重視SDGs17項之間的連結，依據SDGs作為展題，今年新設生物多樣性展館就是其一，以及之前的女性科學家、氣候議題等展題，用不同角色帶入議題思考與討論，例如環境議題，會有政府、開發商、市民、科學家等不同面向的考量，帶領孩子能持續關注SDGs的議題，親子共學。香港小小科學超人創辦人彭善檒說，中國大陸從國小一年級就開始人工智慧課程，大力推動科教興國，科學普及科技創新一樣重要。

屏東大學幼兒教育學系講師蔡淳如以戲劇為例，可以統整跨領域能力，運用戲劇模式和元素，創建幼兒科學遊戲，透過戲劇實際經驗與行動，盡情遊戲，培養孩子的探索精神。史汀實驗室執行長周子鈺是在公園裡發展STEM專題，以破除學習場域的限制。

「每天都要一起玩」社群創辦人吳念祺說，玩是最快樂的學習方式，家長一同參與孩子的學習，陪伴成長，非常重要。「科學跨領域」STEM講師莊韻蓓說，聲音可以涵括的課程內容，包含物理（聲波）、生物（海洋生物）、環境等各領域，全世界都是STEM教室。個人持續成長，各方資源，發展土壤，學校支持，外在環境與政策，這些全部都是發展STEM教育，缺一不可的元素。

澳洲 科學家

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