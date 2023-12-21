技職推手 台師大工教系決停招

台師大昨召開校務會議，決議工業教育系將於一一四學年停招。校方表示，工教系成立以來，已走過七十年光陰，該系原設有六個組，近年已陸續獨立設系、更名，變為現今機電工程學系等，因此研擬停招大學部，未來仍將保留碩、博士班。並提出原系畢業、輔導轉系、持續開設三類專門課程培育師資生等三項方案保障學生受教權。

工教系成立於國民政府遷台後，在美國國際合作總署資助下，一九五三年由省立師院與美國賓州州立大學合作，專門培育工業職業學校師資及中等學校工藝教師，也是台灣第一個技職教育師資培育的學系，被譽為技高、科大校長搖籃。系上曾統計，一一○學年時全台約八十多位系友正擔任高中職校長，約占全部高中職校長六分之一。

台師大表示，國際上，高教工業教育領域已轉型，新聘工業教育領域師資不易，加上學士班培育方向與車能學程重疊性高，招生亦重榜；且工教系專任師資主要於研究所授課，預估調整後能專注於研究所發展，因此決議停招，將依規定報教育部核定。

國際技能發展協會執行長黃偉翔表示，包括教育部常務次長林騰蛟、政次林明裕等都是工教系系友，不少畢業生投入高中職教學，有眾多學長姐傳承經驗，如今血脈可能斷根，比較可惜。

全教總高中職主委林金財說，工教系聚焦培養動力機械群、電機電子群師資，若停招，屆時師資培育、技職學生升學路徑都變少，熄燈確實很可惜，對不少教師而言，母系不見了。

但林金財也談到，工教系過去的組別都已分別設系科系所，代表本質跟其他系所、學程重疊性太高。如工教系課程現聚焦於車輛、電機，但校內也設有類似學程，工教系課程應及早嘗試轉型革新，否則就會變成學校檢討的對象。

林騰蛟表示，工教系歷年來承載培育高中職教師的重任，但經過數十年變遷確實面臨挑戰，尊重學校自主規畫。

台師大指出，為保障學生權益，有意轉系的學生將輔導轉至科工學院相關學系，續留工教系的學生，學系也將持續開課，亦維持開設三類專門課程持續培育師資生。技高招生名額則由科工學院相關系所吸收。