走過70年光陰 「技高、科大校長搖籃」台師大工教系通過停招

國立台灣師範大學今天（12/20）召開臨時校務會議，會上通過「工業教育系」114學年停招案。校方表示，工教系成立以來已走過70年光陰，該系原設有6個組，後已轉型壯大成科技與工程學院，因此擬自114學年起停止大學部招生，但未來仍將保留碩、博士班。

台師大工教系被譽為技高、科大校長搖籃，系友包括現任健行科大校長李大偉、中台科大校長李隆盛，以及新北市教育局長張明文、教育部政務次長林明裕都是工教系系友，該系歷屆校友擔任技高校長者更上看數百人。

台師大今天表示，校務會議決議，台灣第一個技職教育師資培育學系、70年歷史的工業教育學系學士班，擬自114學年度停止招生，原工教系各分組近年已陸續獨立成專業系所，至今發展成「科技與工程學院」，代表工教系已完成階段性任務，但未來仍將保留碩、博士班。

工教系成立於國民政府遷台後，由於當時國內不具工業職業師培機構，在美國國際合作總署資助下，1953年由省立師院與美國賓州州立大學合作，專門培育工業職業學校師資及中等學校工藝教師。工教系原有6個組，近年已陸續獨立設系、更名，後變為現今的機電工程學系、車輛與能源工程學士學位學程等。

台師大也說，國際高教於工業教育領域已轉型，新聘工業教育專長領域師資不易，學士班培育方向與車能學程重疊性高，招生亦重榜；工教系專任師資目前主要在研究所授課，調整後可更專注於研究所專業發展，工教系停招案經校務會議出席委員投票通過，將依規定報教育部核定。

台師大也指出，大學部停招案教務處已和師生多次溝通，提供學生三項權益保障，包括「輔導轉系」，輔導有意轉系的學生順利轉至科工學院相關學系，並協助後續銜接措施。其次是「原系畢業」，希望續留工教系的學生，學系將持續開設課程，最後是維持開設目前工教系三類專門課程，持續培育「師資生」，保障師生權益，針對技高招生名額將由科工學院相關系所吸收，亦不受影響。