台師大攜業界創智慧物聯網實驗室 優秀學生保證就業

網路與多媒體晶片大廠瑞昱半導體與國立台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院攜手打造「AI多媒體與智慧物聯網」實驗室，以產學合作提供整合課程，培養更多半導體人才。瑞昱半導體也將提供學生實習機會並發給獎助學金，優秀學生畢業後也能保證就業。

台師大副校長陳焜銘偕同產創學院院長高文忠等，與瑞昱半導體公司技術長陳志通、副總經理黃依瑋於今日一同為「瑞昱多媒體與智慧物聯網實驗室」揭牌。

台師大指出，本次合作中，瑞昱半導體將提供台師大系統實作課程所需的軟硬體開發平台，其中有200套AMB82 MINI開發板，也是瑞昱最先進的AI邊緣計算裝置，供師生進行技術研發及教育推廣兩方面應用。

台師大也表示，課程規劃方面，產創學院將從113學年開設「智慧物聯網系統實作」相關課程，包括智慧物聯網系統實作和智慧多媒體系統實作。此外，產創學院也將開設AIoT推廣課程，推出「蟹逅物聯網」計畫，由瑞昱與台師大教授共同執行，編寫AIoT推廣教材，提供學生學習與實作機會，未來也將舉辦AIoT創意設計黑客松競賽。

副校長陳焜銘於致詞時表示，此次合作代表台師大在跨域科技領域的重要進展，產業創新學院致力於提供學生多元的學術研究機會、專業技能培養以及產業實習機會，學校高度重視企業連結，致力實現學術與實務的整合。

陳焜銘談到，相信實驗室成立，有助於培養人工智慧跨域應用專業知識與實作技術人才，並能解決產業實務上的重要議題。

瑞昱半導體發言人黃依瑋也指出，承諾長期支持實驗室運作，也盼透過產學合作培育國家重點產業所需高階人才，共同開發新世代的人工智慧應用。

黃依瑋也特別強調，身為一位工程師，深感也相信，在解決世界一些重大挑戰，科技至關重要，希望師大學生成為未來創新及問題的解決者。