校園開「無包裝合作社」 中山大學課程助創業

國立中山大學海洋環境及工程學系校友劉瀞云在母校支持下，開設了全台首間校園「無包裝合作社」C House，從食材、民生到清潔用品，全都採用個別裸賣的無包裝，實踐環保永續。

隨著環保、永續意識抬頭，標榜「無包裝」的零售店逐漸興起，中山大學今天透過新聞稿表示，CHouse的創立結合了學生對於環境的理念，透過課程引導與創業計畫的培力，再由學校提供空間環境，讓全國首間校園無包裝合作社能夠在大學校園實現。

劉瀞云表示，希望學生能以最方便、貼近生活的方式，逐步減少塑膠及紙盒包裝。C House目前販售商品包含裸裝餅乾零食、環保無毒清潔劑、洗髮餅、手工糠皂以及玻璃吸管、月亮褲、布質衛生棉等生活用品，將陸續增加飲料、果乾等品項。

劉瀞云表示，大學時曾修習社會創新研究所教授蔡敦浩與助理教授游銘仁開設的「創業講堂」通識課，啟發對創業的想像。她畢業後，有了無包裝商店構想，發現裸賣商店在高雄仍是一片藍海，她加入「中山貨櫃創業計畫」。

透過計畫的創業培訓，劉瀞云從參與市集活動開始，推廣無包裝理念，逐步聚焦商業模式與商店定位，並尋覓適合的地點。

劉瀞云分析，無包裝商店最好設於社區內，以便消費者從家中攜帶容器盛裝，同時客群本身需具有相當的環保意識。考量大學是學生生活非常密集的區域，校園中也有眾多與環保、永續相關的課程或倡議活動，環保意識相對較高，

在中山大學的支持下，C House在學生活動中心開幕，劉瀞云指出，未來將與教授合作，盼與課程設計連結，倡議永續消費的概念，進行消費者行為的觀察研究，讓C House也成為校園推動永續行動的據點之一。

中山大學學務長暨USR推動執行長楊靜利表示，大學社會責任不僅在於課堂教育和學術研究，而是透過啟發，讓學生有能力和勇氣去實踐對於社會環境有益的事。透過日常生活的減塑減量，共同將中山大學打造為真正落實永續的校園。