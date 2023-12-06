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跳舞學科學！屏東大學科傳系DANCE SCIENCE實驗劇場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影
屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影

屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合，學生們直呼「挑戰性很大」，舞蹈成為吸引大眾認識科學起因，進而了解科學領域。

屏東大學理學院副院長鄧宗聖說，「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）從2008年至今的國際科學競賽，科學家透過舞蹈表達研究成果，透過解釋性舞蹈解釋複雜理論來科學傳播與教育，歷年獲獎領域包括生物、化學、物理、社會科學等科學領域，背後由美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science, AAAS）、 「科學（Science）」雜誌支持與推動。

鄧宗聖說，「DANCE SCIENCE」實驗劇場他擔任製作人，他並非科學家，但此國際競賽將社會科學也視為科學領域，鼓舞他在理學院推動教學研究，結合藝術本位跨領域研究專長，系上開設「表演實務與科技應用」的課程，進行實驗性質的推動。

鄧宗聖說，這次參與演出團員都是修課學生，排演的過程就是創作，團隊成員從課程綱要擷取科學概念並轉化成舞蹈與表演的過程很不簡單，「做一場有衝動想要與人分享的表演，比什麼（學分）都重要」，期末成果驗收採錄影驗收。

10組學生演出，劇目扣連12年課綱自然科學領域裡學習主題與跨科概念，像是「磁吸太厚」，表現的是可以觀察到電磁現象與交互作用、「電與光的過往今昔」則表現出透過閱讀而想像的原子世界；「太陽系與一群猩猩」表現地球與宇宙系統的相互關係、「咖啡因的奇妙之旅」表現的是的咖啡因流入人體當中，從阻止疲憊、亢奮到上癮等人體系統作用與副作用的關係。

屏大科傳系四年級王冠鈞說，他們組「咖啡因的奇妙之旅」為主題，咖啡因有時會帶給人興奮，因此跳舞時的表情浮誇，組員們沒有舞蹈細胞，編排過程中，思考哪些舞蹈適合主題與故事感。

科傳系四年級鄞玉晴說，主題是「星辰之旅」，講述星球誕生到毀滅，練舞過程從零開始，科學知識傳達中，舞蹈可以增加趣味性，增加閱讀吸引力，引發觀者的興趣探索。

屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影
屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影
屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影
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屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影
屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實驗劇場，系上開設「表演實務與科技應用」課程，帶領10組學生實驗創作，將科學知識與舞蹈結合。記者劉星君／攝影

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