全國智慧製造大數據分析賽 靜宜資工系學生李祐愷奪銀獎

「2023全國智慧製造大數據分析競賽」總獎金高達300萬元，今年有全國42所公私立大專校院、40多個不同領域系所及27間企業，共153個團隊、446人參賽，參賽隊數創下歷年新高；靜宜資訊工程學系李祐愷一人組隊「IKUN」，擊敗許多國立大學強隊，奪「大研組」銀獎，獎金高達25萬元。

李祐愷今天表示，他不以此自滿，下次還要再挑戰，希望拿下金獎殊榮；「2023全國智慧製造大數據分析競賽」大研組金獎，由政治大學統計學系「霜姐說的都隊」團隊，及台灣大學資訊工程學系「智慧製造分析隊」團隊獲得50萬元獎金；銀獎由陽明交通大學生醫工程研究所、陽明交通大學資訊科學與工程研究所「第三年」團隊、靜宜大學資訊工程學系「IKUN」團隊，各獲得25萬元獎金。

「2023全國智慧製造大數據分析競賽」比賽規定可1至4人組隊，靜宜資工系四年級學生李祐愷單槍匹馬、自組一隊。他表示，初賽是讓參賽者自行在家解題，比較沒有壓力，決賽時則現場限時2小時，由主辦單位提供圖片，參賽者運用AI等知識，透過電腦判斷圖片有無問題；因獨自參賽解題較慢，一開始有點緊張，導致比賽結束前幾秒才交卷。

李祐愷表示，下次捲土重來時，不排除找同好組隊，希望一舉拿下第一金獎。因系上教師推薦參加比賽，過程運用資工系所學達到驗證學習目的，他大學畢業後，希望繼續深造朝軟體工程師目標邁進。

靜宜資工系主任劉志俊表示，該系強調學生實作能力，並開設人工智慧系列課程，培育具創新議題、跨域及解決能力、創新思維與技能等優秀工程人才。

劉志俊指出，李祐愷對人工智慧技術懷抱著高度興趣，也是實作力極強的學生，此次在全國競賽中擊敗許多國立大學強隊，獲得銀牌佳績，也是對靜宜資工系「人工智慧系列課程」人才培育成效最佳肯定。