中興大學輔導資源循環業者 邁向淨零排放

中興大學產業減碳推廣辦公室輔導6家資源循環產業者導入自動化、智慧化及低碳化，期盼作為公民營各級清除業者及各級處理業者的領頭羊，建立企業典範，朝永續發展邁進。

中興大學發布新聞稿表示，中興大學產業減碳推廣辦公室為輔導6家資源循環產業者導入自動化、智慧化及低碳化（Automation、Intellectualization、LowCarbonization，簡稱AIC），今天舉辦產學合作備忘錄簽約儀式。

興大校長詹富智表示，為達成2050年達淨零排放的目標，學校執行環境部「資源循環產業淨零排放輔導計畫」，由產業減碳推廣辦公室輔導公民營各級清除機構及處理機構業者提升淨零排放意識，計畫的核心即在輔導清除業者及處理業者轉型、企業升級，以提升營運效能與節能減碳的效率。

興大產業減碳推廣辦公室執行長吳耿東表示，「產業減碳推廣辦公室」為全國大學首創，設立目的是為配合國家溫室氣體減量的法定目標，協助中、小企業發展低碳產品與因應策略，除保障其出口競爭力，最終目的是提升國家產業競爭力。

他說，今年興大執行環境部的計畫，配合淨零排放輔導，辦理淨零排放輔導說明會與淨零排放輔導課程，協助廠商培力碳盤查人才。興大產業減碳推廣辦公室運用自身的研究能量、人才資源，整合產、官、學、研資源，輔導廠商完成溫室氣體盤查清冊及報告書；其中已有多家資源循環產業業者完成第三方查驗證。

為進一步落實減碳目標，以具有意願實施轉型業者為條件，篩選6間資源循環產業廠商導入AIC計畫，合作內含包括輔導業者推動執行自動化、智慧化及低碳化指標，並根據業者實際營運模式以及減碳需求，未來轉型面臨的問題等給予支援輔導。