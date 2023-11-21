「蟹殼」研發的輻射散熱薄膜 不插電也能降溫7.1℃

國科會近年推動節能減碳技術研發，國立清華大學動力機械工程學系教授陳玉彬與研究團隊開發出「環保材質輻射散熱薄膜及鍍膜製程」，取材自蝦皮、蝦殼等可分解生物廢棄物研發輻射散熱薄膜，有助於金屬儲存槽、鐵皮屋頂、大型車箱、貨櫃集裝箱等室外金屬製品散熱。

陳玉彬結合電磁波及輻射熱傳專業，致力研究甲殼素特殊光學及熱輻射性質與應用，團隊本次成功優化甲殼素鍍膜製程參數，將其應用至金屬基板上，開發出「輻射散熱薄膜」。

國科會表示，此鍍膜技術散熱功能與冷氣機相同，但無需消耗電力，原理上利用特定波段的紅外光，讓熱量直接穿透大氣層到低溫宇宙，可大幅降低能源消耗與冷卻成本。

國科會也表示，研究取材自天然可分解生物廢棄物，研發過程中從材料製備、鍍膜到回收的生命週期均對環境無害。鍍膜技術可用於不同金屬、形狀、操作條件下讓目標物降溫，若以不銹鋼片為基板，鍍膜後可提升熱輻射放射量13倍。若將試片置於設計腔體上方，日間平均可降低腔內熱源溫度2.8 ℃，最大降溫甚至達到7.1℃。作品除榮登國際學術期刊，也獲得我國及美國發明專利肯定。

陳玉彬團隊也舉例，輻射散熱薄膜能在不耗電的限制下，可效降低下方金屬物件溫度，日、夜間均有效果；且薄膜可泛用於各種金屬裝置，例如金屬管線、運輸載具、金屬製儲存槽與鐵皮屋頂等，減少使用者空調成本與能耗。

國科會指出，環保輻射薄膜從材料選用到製程皆符合綠色製造，在居家、商業和工業節能都推廣，不僅降低使用者空調需求，減少能源消耗，也有助於企業實踐ESG及全球降低暖化。

國科會表示，該環保輻射薄膜技術已經轉移給塗料廠，研發團隊將持續精進整體結構設計與配方改良，未來針對工作站伺服器等大型室內熱源開發合適的輻射冷卻薄膜，增加應用範圍。