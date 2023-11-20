法國正妹來台唸書 目睹同學「1舉動」驚呆：會被趕出教室

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聯合新聞網／ 綜合報導
來自法國的Emilie分享旅居台灣三個月，所觀察到台灣與法國的差異。圖／截自Youtube
來自法國的Emilie分享旅居台灣三個月，所觀察到台灣與法國的差異。圖／截自Youtube

一名法國女子分享旅居台灣三個月，所觀察到「台灣與法國之間的差異」，包括食物好吃、台灣人很友善、24小時便利商店林立很方便等。其中，台灣學生在課堂上的某個行為，尤其讓她感到驚訝。

Youtube頻道「不要鬧工作室」17日發布新影片，邀請曾在法國主修新聞學的Emilie，分享來台灣旅居三個月觀察到的事。她表示，台灣食物十分好吃，且選項多元又便宜，讓她天天吃外食都不會膩，不像在法國時只能自己下廚，每天吃差不多的食物。

她也點出兩國車站整潔和秩序上的不同。法國地鐵車廂裡可以飲食，甚至可以喝酒，所以地鐵站裡常常聞起來有「尿味」；但台灣捷運站十分乾淨，且民眾很守秩序，會排隊上車、不在車廂內吵鬧。不過Emilie特別提到，台灣人普遍重視優先座位，讓她因此不敢坐博愛座

除此之外，Emilie感嘆台灣人很友善且熱心助人，與自我本位的法國人不同，台灣學生在課堂上很尊重教授。不過，對於台灣學生「習慣在課堂上吃東西」這點，讓Emilie感到非常驚訝，因為在法國上課飲食會直接被教授趕出教室。

Emilie也點出台灣環境「自由且安全」。法國街頭時常有女生會被騷擾，自己甚至曾經被抓過臀部，但她在台灣從來沒碰過這些情況；此外，在台灣女生可以簡單穿著就出門，不刻意打扮也沒有人會投以異樣眼光，讓Emilie大讚十分喜歡這種輕鬆氛圍。

法國 台灣人 博愛座 捷運 外食

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