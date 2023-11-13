中山大學工學院聯合競賽跨域創新 聚焦全球永續

中山大學工學院舉辦年度活動「聯合專題競賽與展示」，今年匯集7校、19系所學程、共147組專題作品，齊聚中山大學理工長廊。競賽超過3成隊伍以全英文展示，更結合「永續發展目標（SDGs）」作為專題探究主軸，多組作品探討汙染防治、節能環保、綠能科技，接軌全球永續議題。

中山大工學院長郭紹偉表示，聯合專題競賽今年具備兩大特色，一是工學院5系都有全英專班，這次競賽逾三分之一隊伍採全英語報告，展現英語實力，二是鼓勵學生以SDGs永續發展議題作為專題探究主軸。

副校長蔡秀芬與郭志文指出，藉由推動議題導向的跨域共學成果展示平台，可促使校園教育接軌全球永續議題，深化學習成效，激發學生斜槓潛能與多元創意。

工學院表示，參賽者積極尋找創新的解方與可能，期待將環境危機與風險化為轉機與商機。水汙染防治結合綠能科技方面，環境工程研究所學生張智豪等人作品「以不同鐵系尖晶石複合奈米鈦管異質結之光電效應降解新興汙染物與產氫」，探究新興汙染物乙醯胺酚的汙染及飲用水安全議題。

在節能環保議題方面，電機工程學系學生黃泊頡等人作品「無線功率傳輸系統之中繼線圈架構分析」，探究中繼線圈於無線充電傳輸（WPT）的應用，無線充電輸過程會有能量損失問題，引入中繼線圈可增加磁通量進而擴大傳輸範圍，有效提升無線電能傳輸技術效率。

資訊工程學系學生蔡明軒等人專題作品「零成本代理神經架構搜尋用於智慧電網異常用電偵測」，解決智慧電網系統潛在的傳輸線損害、電力盜竊等電力損失問題，可協助公用電力事業提高電力系統穩定性，減少能源浪費，推動高效能源儲存及利用。

高雄大學學生劉冠樑等人專題作品「以磺酸基修飾椰子殼轉製之還原氧化石墨烯並應用於轉換廢食用油為生質柴油」，運用椰子殼製成的還原氧化石墨烯，優化廢食用油轉製成生質柴油的轉酯化過程，減少游離脂肪酸在鹼性條件下生成的皂化物，有效提高其化學反應轉化率，穩定生質柴油品質，可降低提煉成本並維持市場競爭力。