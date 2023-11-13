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逢甲大學科研火箭 旭海試射順利升空

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
逢甲大學小型科研火箭，昨清晨成功在屏東旭海發射升空。圖／國家太空中心提供
逢甲大學小型科研火箭，昨清晨成功在屏東旭海發射升空。圖／國家太空中心提供

太空產業蓬勃發展，國內已有3所大學在屏東縣牡丹鄉短期科研探空火箭發射場完成試射，逢甲大學前天到場測試未能點火升空，經修正，昨清晨6時成功發射該校第1支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero1」，成為該場第5支順利升空火箭。

國家太空中心指出，逢甲大學昨清晨6時1分，在屏東旭海「短期科研探空火箭發射場域」成功發射該校第1支、單節混合式小型科研火箭，火箭平均推力350牛頓，燃燒8秒，飛行時間14秒，高度約200公尺，距離約250公尺。

逢甲大學表示，去年2月啟動國家太空中心小型科研火箭研製計畫，由航太與系統工程學系特聘教授葉俊良等4名教授領軍，加上22名學生，開發可執行科研實驗量測飛行任務、具有單節推進動力的混合式小型科研火箭載具。

葉俊良表示，此次飛行測試重點，包含推進技術、火箭引擎燃燒室、燃料氧化劑匹配、火箭箭身結構、電控系統、導航遙測系統等，因此推力僅為全型火箭的3分之1，試射結果皆符合預期，預計明年下半年試射推力1250牛頓全型火箭。

國家太空中心主任吳宗信表示，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用等4大領域，為補足台灣太空產業鏈「太空運輸」缺口，今年啟動入軌火箭研製計畫，推動台灣太空技術發展。

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