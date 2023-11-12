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張金鑑先生行政學術獎出爐 9名研究生、15名大學生獲獎

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」辦理獎學金，獎勵公私立大學公共行政系組及研究所學生研究行政學，基金會近期公布111學年度獎學金得獎名單，研究生共9名，分別為政治大學劉峻佑、台北大學張繼中、林震奇、台北市立大學李沂璉、中興大學李品學、世新大學林德芳、曾湘樺、淡江大學王歆勻、東海大學林欣穎。

大學部獲獎人共15名，分別為台灣大學周宇芊、政治大學白孟璇、臺北大學朱奕帆、施雨歡、台北市立大學高嘉貞、暨南國際大學陳俞雯、臺南大學張彩鈺、淡江大學許芝寧、世新大學鄭蔚茵、東海大學熊怡玟、東吳大學林敬宣、銘傳大學黃振振、中國文化大學李宜家、中華大學廖云甄、佛光大學賴彥伶。

本年度張金鑑先生行政學術獎頒獎典禮將於民國112年11月18日（星期六）上午9點30分，在國立空中大學教學大樓5樓國際會議廳（新北市蘆洲區中正路172號）舉行，獎學金每年頒發時間訂於張金鑑誕辰（農曆10月17日）前後。

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台北市立大學 世新大學 東海大學

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