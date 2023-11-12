張金鑑先生行政學術獎出爐 9名研究生、15名大學生獲獎

一名來自美國的女子分享，自己無法負擔美國正式大學的昂貴學費，因此決定來台灣銘傳大學攻讀學士和碩士學位。不僅學位能在美國得到認可，還能獲得國際經驗，比同儕更有競爭力。此外，她也大力稱讚台灣治安良好、高等教育學費合理。

2023-11-12 17:46