21名學子追求太空夢 屏縣攜手南科管理局培育太空人才

屏東科學園區5月動土，近期對外招商，同時培育在地人才，縣府、南科管理局、中山及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式；縣長周春米表示，「讓人才先行」，優秀人才為奠定產業升級的重要根基，持續結合產官學，形成知識及技術密集的產業結構，迎接未來發展趨勢。

「追尋太空夢，人才先行」，周春米表示，屏東農漁業年產值約750億元，製造與服務業皆為2300億元左右，地方持續穩定發展，未來再有占地80公頃的屏東科學園區，是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，將打造為衛星及火箭零組件的製造基地，而優秀人才是提升企業競爭優勢的重要根本，未來會持續針對青年開設多元課程，結合產、官、學、研等各機關及學校，培育相關人才。

勞青處長李雨蓁表示，為因應屏東科學園區人才需求，首度攜手南科管理局規畫多項新興科技產業課程，此次的太空科技先修班，主軸是讓修課同學能在入行或轉職之前，能預先熟知產業有哪些技能需求，未來將與產、學結合規畫更完整的課程，如同大學修習學分一樣，可能為期1年以上，讓有意投入相關產業的學生能根留屏東。

就讀屏科大先進材料學士學位學程的劉姓學生表示，對於航太領域感興趣，在學校的網站上看到課程相關訊息就報名參加，想了解課堂所學之外，產業界與政府部門的走向，希望能留在屏東工作，盼屏東科學園區啟用後，可以提供地方學子就業機會，讓年輕人能留在屏東。