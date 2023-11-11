快訊

評／賴清德愛用「花酒男」 政治潔癖都裝的？

獨／遭圍堵也不怕？桃園某高職暴力事件越演越烈 他挾帶「1物」狂噴

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

21名學子追求太空夢 屏縣攜手南科管理局培育太空人才

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式。記者張已亷／攝影

屏東科學園區5月動土，近期對外招商，同時培育在地人才，縣府、南科管理局、中山及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式；縣長周春米表示，「讓人才先行」，優秀人才為奠定產業升級的重要根基，持續結合產官學，形成知識及技術密集的產業結構，迎接未來發展趨勢。

「追尋太空夢，人才先行」，周春米表示，屏東農漁業年產值約750億元，製造與服務業皆為2300億元左右，地方持續穩定發展，未來再有占地80公頃的屏東科學園區，是台灣首座以先進太空領域為產業主軸的科學園區，將打造為衛星及火箭零組件的製造基地，而優秀人才是提升企業競爭優勢的重要根本，未來會持續針對青年開設多元課程，結合產、官、學、研等各機關及學校，培育相關人才。

勞青處長李雨蓁表示，為因應屏東科學園區人才需求，首度攜手南科管理局規畫多項新興科技產業課程，此次的太空科技先修班，主軸是讓修課同學能在入行或轉職之前，能預先熟知產業有哪些技能需求，未來將與產、學結合規畫更完整的課程，如同大學修習學分一樣，可能為期1年以上，讓有意投入相關產業的學生能根留屏東。

就讀屏科大先進材料學士學位學程的劉姓學生表示，對於航太領域感興趣，在學校的網站上看到課程相關訊息就報名參加，想了解課堂所學之外，產業界與政府部門的走向，希望能留在屏東工作，盼屏東科學園區啟用後，可以提供地方學子就業機會，讓年輕人能留在屏東。

屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，為迎接未來屏東科學園區奠定人才基礎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，為迎接未來屏東科學園區奠定人才基礎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式。記者張已亷／攝影
屏東縣政府與南科管理局、中山大學及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業人才培訓先修班」課程，共計21名大專院校學子參與，今於數位青創中心辦結業式。記者張已亷／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

屏東 太空 屏科大 青年

延伸閱讀

屏縣獲贈百萬消防機器人 周春米：明年編2億多元精進設備

企業捐消防機器人 周春米：降低警消搶救風險

不讓孩子在高風險建物下上課 屏東林邊崎峰國小斥資1.7億重建

影／屏南立委綠營互打刀光劍影 蘇貞昌：選誰用膝蓋想就知道

相關新聞

生農學院USR深耕計畫 台大變身在地小農市集

國立台灣大學響應教育部大學社會責任（USR）深耕計畫第3期，由台大生物資源暨農學院在雲林地區推動「攜手・雲林」計畫，今天...

逢甲大學校史首支科研探空火箭 屏東旭海今早試射失敗明再挑戰

位於南台灣屏東縣牡丹鄉的台灣首座短期科研探空火箭發射場，去年初啟用後，繼國立陽明交通大學、成功大學和私立淡江大學測試發射...

疫後日本搶中文觀光人才 成田機場跨海來台校園招募新血

疫後觀光復甦，但各國仍面臨人力不足問題，其中，日本為疫後亞洲旅遊熱門國家，且入境旅客有近一半是華人，成田機場近日跨海來台...

中山學術獎揭曉四得獎人 今年起頒發研究生獎助學金

中山學術文化基金會董事長吳伯雄今上午頒發第58屆中山學術獎，4位得獎人為中研院人文社會科學研究中心特聘研究員、國立台灣大...

21名學子追求太空夢 屏縣攜手南科管理局培育太空人才

屏東科學園區5月動土，近期對外招商，同時培育在地人才，縣府、南科管理局、中山及屏東大學共同辦理為期約3周的「太空科技產業...

博士火坑／博士7+2年制度毀了年輕人？教授籲資格考別讓不適合者通過

台灣的博士教育制度常導致博士生常陷入「7+2」窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年技巧性避免被退學。一名私立大學生醫領域的資深教授表示，台灣生物醫學博士班修業年限真的很長，他面試過一些「7+2」博士，有幾個已經毀了，一點博士應有的自信跟解決問題的目標感都沒有。學、業界人士力勸年輕人不要念博士跳火坑，尤其是複雜困難的生物醫學。如果已經入坑，及早跳出也不見得是壞事。如果指導教授發現學生不適合念博班，資格考就「fail」他，省他浪費7年人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。