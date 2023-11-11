逢甲大學校史首支科研探空火箭 屏東旭海今早試射失敗明再挑戰

台灣的博士教育制度常導致博士生常陷入「7+2」窘境，也就是博士修業年限7年，再加上休學2年技巧性避免被退學。一名私立大學生醫領域的資深教授表示，台灣生物醫學博士班修業年限真的很長，他面試過一些「7+2」博士，有幾個已經毀了，一點博士應有的自信跟解決問題的目標感都沒有。學、業界人士力勸年輕人不要念博士跳火坑，尤其是複雜困難的生物醫學。如果已經入坑，及早跳出也不見得是壞事。如果指導教授發現學生不適合念博班，資格考就「fail」他，省他浪費7年人生。

2023-11-11 07:30