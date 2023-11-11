逢甲大學校史首支科研探空火箭 屏東旭海今早試射失敗明再挑戰
位於南台灣屏東縣牡丹鄉的台灣首座短期科研探空火箭發射場，去年初啟用後，繼國立陽明交通大學、成功大學和私立淡江大學測試發射科研火箭後，逢甲大學今天上午測試該校首支、單節混合式小型科研火箭，因氧化劑閥門機械作動問題未能點火升空，明天上午再度挑戰。
國家太空中心說，逢甲大學單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero-1」發射，火箭高度175公分、直徑13公分，量體較小，火箭平均推力305N（牛頓），燃燒5秒，總衝約1527 Ns（牛頓秒），飛行時間20秒，高度400公尺；申請時間11日至12日上午6至8時，依逢甲大學今天上午未能於窗口時段內發射，可延至隔日發射。
逢甲大學說，自2022年2月起執行國家太空中心TASA小型科研火箭研製計畫，由航太系葉俊良教授等4位老師領軍，開發可執行科研實驗量測飛行任務、具有單節推進動力之混合式小型科研火箭載具；這飛行測試重點，包含小推力混合式火箭的推進技術、火箭飛行導控、地面支援系統、火箭遙測資料擷取系統，以及初次驗證團隊自行開發的多功能感應模組，測試飛行量測的有效性。
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