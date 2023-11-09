英國QS亞洲最佳大學排名 台灣這私校躍升近百名進步最快

英國高等教育調查機構QS，昨公布「2024亞洲最佳大學」排行榜，亞洲大學從去年亞洲區第327名躍升到232名，大幅進步95名，也名列全台46所上榜學校的第14名、私立大學第2名，是台灣進步最快、最多的大學。

QS亞洲最佳大學排名，今年評比後有25國、857所大學列入排名。台灣有46所大學入榜，其中有14所大學名列前250大，亞大在台灣各校從去年21名，衝高7名到第14名，且在6大評鑑指標中，「學術聲望」和「雇主評價」都有頗高占比。

亞大創辦人蔡長海表示，英國QS的「亞洲最佳大學」排名是全球學界和業界評斷大學的學術研究力、學生國際就業競爭力的重要指標之一。亞大排名能夠大躍進，顯示辦學績效獲國際學術及企業肯定。

校長蔡進發說，亞大創校23年，是國內最年輕的大學，10年來分別登上英國泰晤士報、英國QS、上海交大軟銀、美國新聞與世界報導等四大國際「最佳大學」排行，在國內天下、遠見的排名也都名列前茅。尤其，畢業校友逐年增多，還曾獲選「企業最愛私大」。

他說，亞大今年定位為「生成式AI元年」，與AWS亞馬遜、美商超微AMD、哈佛、麻省理工學院等合作交流，與世界潮流同步，提升學生的國際就業力。