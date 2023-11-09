最美的風景在校園！台灣獨有「1大學習俗」 外籍生驚呼：好暖心
台灣的大學有一種「認直屬」文化，讓新生與學長姐彼此間能有個照應，而每逢期中、期末考期間，學長姊也會送直屬學弟妹「歐趴糖」，藉由甜食來祝福考試成績「All Pass」。
一名大陸網友在小紅書以「台灣的歐趴糖好暖心喔」為題發文，他指出，到台灣讀書後，某天回宿舍時收到了麻糬，才知道台灣的大學有「歐趴糖」習俗，他笑稱「很像路邊經常看見的『XXX關心你』，聽到台灣有這個習慣覺得好暖心喔」。
他回憶，期末周時經常處於崩潰狀態，除了拿到「歐趴糖」外，某天校內廣場角落突然擺滿五顏六色的花，接著有個學生向他招手示意，並遞出一朵花給他，祝福他期末周天天開心，貼心的舉動讓他感動直呼「善意和溫暖給了我對抗生命的勇氣」。
貼文一出，不少網友紛紛表示，「我們學校交系費還有系學會的歐趴糖，我最愛他們直接給我飲料店優惠券」、「我直接送我學妹一整串的衛生紙」、「我只送過我學妹一次就再也沒送過」、「我吃完了，成績還是被當」、「我跟我室友直接被直屬放生，根本沒吃過歐趴糖」。
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