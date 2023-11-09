打造數位化集點平台 中原連6年奪下產學合作組第1名
由數位發展部、教育部等共同主辦大專校院資訊應用服務創新競賽，首度從亞太跨足全球，吸引10個國際經濟體代表隊來台參賽，共有102校、1382隊次，超過7千人參加。中原大學共獲得2組第1名，其他獎項包括第3名、佳作、最佳潛力獎以及AI視覺潛力獎等，資訊管理學系更連6年奪下「產學合作組」第1名。
中原大學表示，「集集復集集-數位化集點平台」專題組榮獲「產學合作組一」第1名；「機遇良醫-機場醫療系統」獲得「聯新國際智慧健康照護組」第3名；「億個人的小宇宙」獲得「產學合作組三」佳作；「下世代智慧醫療服務」獲得「聯新國際智慧健康照護組」最佳潛力獎；「WatchDog-意外偵測小幫狗」奪得「鈺立微AI視覺辨識及運算組」第1名；及「寶寶乖乖長大-基於深度學習偵測孩童不良行為之智慧監控機器人」獲AI視覺潛力獎的青睞。
數位化集點平台運用行動應用程式、聊天機器人與雲端服務技術，打造一款創新數位轉型服務。學生吳彥霖說，考量傳統集點卡使用上的不便及效益不明顯的問題，透過連接Line機器人，實現消費即時積分回饋，提升顧客消費體驗也為在地商圈的經濟發展注入新動力。
機遇良醫機場醫療系統開發擁有護照OCR掃描、即時記錄時間、系統使用者管理、大數據分析等多項創新功能系統，不僅支援多裝置使用，也實現醫療紀錄數位化的技術，提升資料填寫效率及便利性。
台灣面臨超高齡化社會，從關懷獨居老人為出發設計一款結合毫米波雷達的「意外偵測機器狗」系統，包含自主巡航、障礙物偵測及辨識人體倒下的功能，當偵測到意外發生時會即時發出通知。智慧監控機器人結合監視器與雲端及影像辨識，能及時了解孩子的情形，為新手爸媽減輕育兒負擔，將冰冷的機器變成貼心有溫度的作品。
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