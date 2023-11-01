中正大學新任校長三階段評選 成大醫研所長蔡少正出線

中正大學第六任校長遴選昨天落幕，經半年三階段評選，最後由成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正獲得3分之2以上同意票出線，獲選為中正大學新任校長；中正大學今天指出，將在陳報教育部核聘後，預計明年2月上任。

新任校長蔡少正，曾獲得2022教育部第65屆學術獎、2022國際生理學聯盟院士，擔任過科技部生科司長；蔡少正表示，期望建立一個師生樂在學習的校園，並在中正培育出具創造力、執行力、領導力的優秀人才。

中正大學表示，為讓教職員工生瞭解校長候選人的治校理念，9月19日有舉辦「校長候選人治校理念說明會」，邀5位候選人發表對未來經營學校的理念與作法，並於10月3日舉行「全校專任教師行使同意權」投票。

擁行使同意權的中正大學編制內專任教師共507人，投票數為102人。中正大學表示，開票結果顯示，5位候選人皆獲得5分之1同意票，通過門檻成第三階段候選人，並於31日經20位出席委員與5位校長候選人面談後，由出席委員逐一投票。

獲選中正大學新任校長蔡少正，逐一盤點中正大學各項優勢，如理學院理論與產學並重、人文社科領域研究量能充沛、管理學院能人輩出、犯防及成人教育先驅等，也針對國際環境變動、少子化衝擊面臨發展受限、人才流失及招生困難等挑戰，提出多項策略。

蔡少正在學術研究、招生方面，採鼓勵組織研究團隊、爭取科研經費，及規劃高額獎學金鼓勵學碩、學博一貫學程；針對在地，他則表示除發揮理工強項協助農業轉型升級，也發展在地農業特色輔導學宿轉型，更因應嘉義科學園區今年動土，強化精準健康等領域發展。

校長遴選委員會指出，新校長人選須出席委員達3分之2以上（含）的同意票，成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授蔡少正獲得3分之2以上同意票，成為中正大學新任校長，接下來將陳報教育部聘任，預計於明年2月上任。