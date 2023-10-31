國立東華大學新校長出爐 副校長徐輝明獲選
國立東華大學遴選第九屆校長，校長遴選委員會選出原副校長徐輝明，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，表示東華師生大學在社會責任（USR）方面，深入社區做地方創生，更在永續發展（SDGs）上，達到校園綠能發電目標，盼在歷任校長的基礎上繼續努力，發揚東華的特質。
徐輝明為逢甲大學土木系學士、美國曼菲斯州立大學土木系碩博士，專任東華大學教授，兼任東華大學副校長、總務長，過去曾任國立宜蘭大學工學院長等職務。
徐輝明受訪指出，東華大學是東部大學領頭羊，師生對於地方上的關懷、改善社區困境等，一直是學校的特色之一，師生願意在寒暑假深入社區提供所長，包括壽豐鄉豐田社區、吉安鄉初英山社區、光華社區等，可說是有品又有德，以正面積極的力量，發揮大學的功能，進行社會實踐。
東華大學校園腹地有250公頃，環境優良，近年積極推動太陽光電設施建置工作及「SDGs永續校園計畫」。徐輝明說，在學校校舍上設置太陽光發電設備，發電量在2025年應可達到發電量是全校用電量一半以上，成為實質的綠電校園。東華曾獲SDGs永續大學世界排名200名，未來持續精進光電發展，立足東台灣、放眼全世界，把學校特色發揚光大。
東華於近1年半以來，在校內就發生3起車禍，針對阻止校內交通意外發生，徐輝明表示，每年花費上千萬元經費持續改善交通道路，像是彎道調整、鋪面是否平整、機車道、人行道改善及交通號誌標線翻新等。法規上利用測速照相，減少事故發生，全盤性持續地檢討更新。
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