快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國立東華大學新校長出爐 副校長徐輝明獲選

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學遴選第九屆校長，原副校長徐輝明獲選，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，發揚東華的特質。圖／東華大學提供
國立東華大學遴選第九屆校長，原副校長徐輝明獲選，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，發揚東華的特質。圖／東華大學提供

國立東華大學遴選第九屆校長，校長遴選委員會選出原副校長徐輝明，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，表示東華師生大學在社會責任（USR）方面，深入社區做地方創生，更在永續發展（SDGs）上，達到校園綠能發電目標，盼在歷任校長的基礎上繼續努力，發揚東華的特質。

徐輝明為逢甲大學土木系學士、美國曼菲斯州立大學土木系碩博士，專任東華大學教授，兼任東華大學副校長、總務長，過去曾任國立宜蘭大學工學院長等職務。

徐輝明受訪指出，東華大學是東部大學領頭羊，師生對於地方上的關懷、改善社區困境等，一直是學校的特色之一，師生願意在寒暑假深入社區提供所長，包括壽豐鄉豐田社區、吉安鄉初英山社區、光華社區等，可說是有品又有德，以正面積極的力量，發揮大學的功能，進行社會實踐。

東華大學校園腹地有250公頃，環境優良，近年積極推動太陽光電設施建置工作及「SDGs永續校園計畫」。徐輝明說，在學校校舍上設置太陽光發電設備，發電量在2025年應可達到發電量是全校用電量一半以上，成為實質的綠電校園。東華曾獲SDGs永續大學世界排名200名，未來持續精進光電發展，立足東台灣、放眼全世界，把學校特色發揚光大。

東華於近1年半以來，在校內就發生3起車禍，針對阻止校內交通意外發生，徐輝明表示，每年花費上千萬元經費持續改善交通道路，像是彎道調整、鋪面是否平整、機車道、人行道改善及交通號誌標線翻新等。法規上利用測速照相，減少事故發生，全盤性持續地檢討更新。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

東華大學 人行道 校長遴選

延伸閱讀

竹北路燈不亮竟是電線被偷 「警界邱澤」與里長聯手破案

又見大學脫序聯誼？男大生參加熱舞社活動「脫到剩內褲」 淡江回應了

同科系「東華vs.海大vs.暨大」選哪個？ 網建議：依據學校優勢來選

輔大vs.東華怎麼選？兩校支持者爭論 過來人曝：1前提最重要

相關新聞

國立東華大學新校長出爐 副校長徐輝明獲選

國立東華大學遴選第九屆校長，校長遴選委員會選出原副校長徐輝明，將於明年1月23日就職。徐輝明提出「永續大學」願景，表示東...

首個非理工人STEM學士後專班 外文、法商學生都來讀

國立陽明交通大學於本學期推出二年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班。今年秋季開辦學...

清華大學以冠狀醚 取得海水產氫技術重大突破

用取之不盡的海水來產製氫能，是發展未來能源的希望。國立清華大學化工系教授周鶴修團隊取得海水產氫技術重要突破，利用冠狀醚（...

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢攬才救高教斷層學界憂1現象

中央研究院長廖俊智今年3月於立法院提報「解決高教人才斷層危機」報告，指高教及科研人才薪資偏低，以及少子化下面臨人才斷層危機等憂慮。為此，教育部今年中提出「博士生獎學金」草案，其中一方案博一至博三可月領7萬元，外加承接實驗室計畫等，博生有望月領10萬元加強攬才力道。但據聯合報數位版掌握，該7萬元方案已不復存，學界認為金額變更後，恐只吸引中間甚至中後段者投入，甚至可能有人在業界發展不如預期，會想透過此法領取定額獎學金寄生校園。

世新大學中文系擬停招 學者：中文系發展不至於悲觀

世新大學中文系規劃停招引發熱議。學者今天表示，許多中文系已積極轉型，調整課程內容並連結社會，培養學生就業所需能力，未來發...

世新中文系擬114學年停招 中文學會發聲明：人文底蘊並非無用

媒體報導，世新大學預計於2025年停招中文系。台灣中文學會今天發表聲明指出，世新校方與中文系師生仍應保有暢通管道，廣納意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。