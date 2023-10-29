世新大學中文系停招？Dcard學生熱議 校方：不只一系調整

有網友在Dcard發文指出，世新大學中文系大學部將於114學年度停招，明年恐成最後一屆。對此，世新大學僅表示，各系所及學位學程增調作業刻正研議中，暫無其他回應。

一名網友在「Dcard」發文表示，中文系大學部將於114學年度停招，這樣代表從學士碩士博士都沒有了，聽說理由是大學部註冊率不佳，但中文系好像不是招生最差的系，覺得世新校方根本是拿中文系當代罪羔羊。

世新大學副校長賴正能表示，除了中文系，還有其他系所、學位學程也正在研議進行增調作業。針對中文系部分，賴正能坦言，11月該系會與老師、學生召開說明會充分溝通，確保老師的工作權及學生的受教權，若學系確定且提出停招等決定，學校就會配合相關程序。

賴正能說，除非有通過112年申請，114學年度才會生效停招，不會有大一生，但就算沒有大一生，仍還會有尚未畢業的大二至大四生，要等所有學生都畢業，該系才會正式消失。

賴正能解釋，一個系所要消失，該系所提出申請後，要先通過校層級，之後報部會通過，才會申請通過，而這期間需要一段時間，因此該系所的老師並不會馬上不見。

賴正能說，各校現在要做系所及學位學程的異動都需要提出老師安置辦法，確保教師的工作權，同時也要確保學生的受教權，因此就算系所申請停招，也會保留一定的師資比例，讓既有的學生能繼續上課。