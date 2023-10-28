嘉市府與成大合作 無人機調查研究校園綠地「碳匯」

政府民間積極推動減碳措施，達成2050淨零碳排目標；嘉市府與成大測量及空間資訊學系副教授吳治達團隊合作，選定玉山國中及興嘉國小等2校，運用無人機調查校園綠地碳匯能量，除提供環境科普教育，計畫結果將提供環保局做未來碳盤查重要數據，環保局明年將編預算擴大調查，帶動城市永續發展。

「永續跨領域整合型計畫」是成大建築系林子平副院長、公衛系李佩珍所長、吳治達副教授及徐宇亮助理教授合作計畫，其中一項結合無人機遙測技術與演算法，估算校園綠地對都市碳蓄存及淨零碳排可能貢獻，探索校園綠地在都市生態重要性。

吳治達擅長運用地理資訊系統與衛星遙測技術，研究空汙、氣候變遷衝擊評估及環境綠蔽率健康效應等環保議題，他說，先前完成成大碳蓄存量估算，團隊決定擴大研究範圍，與市府合作選定玉山國中、興嘉國小調查，日前與環保局長李佳禾到玉山國中與師生交流，由農業工程研究中心研究員洪若彬演示空拍機操作。

碳匯 (carbon sink)是儲存二氧化碳天然或人工「倉庫」，最會儲存天然倉庫是森林，植物吸收二氧化碳行光合作用，1棵樹木有生之年約可吸收900公斤二氧化碳。遙測資料估算森林碳匯使用方法學為常態化差異植生指數，利用紅光與近紅外光反射，顯示植物生長、生態系活力與生產力等資訊，數值愈大、愈紅表示植物生長愈多。監測植物生長面積變化，生長品質、生理特性，運用指數進行植物與綠地監測，計算校園綠地碳蓄存量，具有快速盤查及一定準確度等優點。

李佳禾說，吳治達關心家鄉減碳，運用研究經費將市區2校納入，提供碳盤查重要數據，無人機航拍提供學校環境科普教育，讓學生了解碳匯重要性及對環境保護效益，環保局明年將編預算擴大調查。