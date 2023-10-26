大學室友朝她嘴裡噴清潔劑...事後不承認又裝沒事 網勸快報警

清潔劑的酸鹼度會造成腐蝕，光是在打掃時誤摸，就很容易引起肌膚刺撓或紅腫，在使用時須格外留意。近日有網友表示，自己原本打算和大學室友們一起打掃寢室，卻在事前準備時不知何故，被室友朝嘴裡噴了清潔劑，對方事後還不願承認有噴、打算裝沒事帶過，讓她非常憤怒，崩潰問，「為了省錢住宿舍就要受到這種待遇嗎」？

原PO在Dcard上發文表示，因為寢室約定好一週要打掃一次，所以在星期日時她就和室友A跟B一起到隔壁寢室拿共用的清潔劑，順便討論事情。

在回去的途中，原PO看到隔壁寢室的同學正拿著清潔劑和室友A在玩鬧，接著不知為何，室友B突然從隔壁同學的手中拿走清潔劑，並將噴頭對準原PO的臉，在原PO疑惑地開口說「幹嘛啦」的時候，室友B就直接把清潔劑噴進她的嘴裡，她當下超級生氣，還能感覺到舌頭的刺痛感加劇，便馬上去漱口。

周圍的目擊者問室友B為什麼要朝原PO噴清潔劑，不肯承認的她還表示，「我沒有按啊！」，讓原PO不解對方怎麼有辦法真眼說瞎話、超級缺德。原PO說，明明是件很過分的事，但事情過去三天，室友B仍繼續裝作沒事、什麼都沒說。

原PO接著補充，雖然之前就知道室友B是個比較沒禮貌的人，但之前偶爾打鬧都沒事，想不通這次對方為什麼要這麼做。

許多網友留言表示，對方的行為實在太誇張，「哇這是殺人了吧，浴廁清潔劑很多是強酸強鹼欸」、「建議直接報警或通報校方」、「可以通報並且要求換寢室了吧，順便提出精神受創等理由要求賠償」、「這已經可以報警了，很多事情不能用開玩笑打哈哈帶過，萬一噴到眼睛就完了，尤其對方一副無所謂的態度根本就不把別人的身體當一回事」。

也有人分析室友B這樣做的原因為何，「她有可能是下意識按的，手賤之外，拿起來對人也很屁，遠離比較好」、「她可能內心也很尷尬、對不起妳，卻拉不下臉來道歉，也可能內心精神有些狀況吧」、「她只是在裝沒事，也不認為該抱有歉意，因為噴進去的不是她的嘴裡，我身邊也有這種人，無知又自私的人真的很可怕」。

還有網友提醒原PO當下應做一些緊急處理比較妥善，「還是要看醫生哦！口腔、食道可能會灼傷」、「馬上看清潔劑成分，一般是酸鹼會造成口腔食道傷害，傷害可大可小，接著立刻打119告知急救人員清潔劑成分、大量清水灌洗口腔，千萬不要吞食侵害食道以下消化道，記得開診斷證明當立告依據」。