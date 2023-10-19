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私校退場悲歌！最後稻草壓垮苦撐店家 附近商圈狂倒近20家店

聯合新聞網／ 綜合報導
位於彰化縣的明道大學112學年起停招，將於明年7月底停辦走入歷史。圖／本報資料照片
位於彰化縣的明道大學112學年起停招，將於明年7月底停辦走入歷史。圖／本報資料照片

位於彰化縣的明道大學因財務狀況欠佳，教育部私校退場審議會於今年6月開會決議，自今年8月1日起、112學年全面停招，並於明年7月31日停辦退場。然而附近北斗鎮過去因學生帶來的商機，近年也隨著退場悲歌沒落，當地餐飲店家光是今年就倒了逾10家。

明道大學已全面停招，目前還有約1300名學生，其中境外生有150多位，停招後原有學生將由教育部安置，至於校方積欠教職員2到5月共4個月薪資，也將由教育部「退場基金」支付。

據《自由時報》報導，明道大學退場，北斗鎮餐飲業首當其衝，過去一年關店的店家近20家。業者疫情前就苦撐經營，自退場消息傳出後，市區便迎來關店潮，如知名連鎖品牌「孫東寶牛排」、「大呼過癮小火鍋」，及老字號豬腳店也黯然熄燈，而像是自助餐、早餐店、滷味攤等，在今年收掉的至少有10多家以上。

一名收攤的早餐店業者表示，明道學生是重要客層，如今招生情況逐年走下坡，業績也每下愈況，退場則成壓垮駱駝的最後一根稻草，包括鄰近靠學生人潮撐住的北斗周四夜市，也感受到人潮大不如前。

同樣將於明年退場的私校，還有位在嘉義市的大同技術學院。過去1980年代校務興盛時期，師生可達數千人，無形間帶動學校周邊彌陀路商圈民生消費，自助餐、影印店、視聽娛樂、超商等林立，隨著學生減少及退場消息傳出，生意隨之下滑，大學商圈榮景不再。

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明道大學 大同技術學院 餐飲業 私校 大學退場

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