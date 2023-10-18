這些國家留學CP值超高！陸女忘做1事 慘淪班上唯一付學費的人

出國讀書是不少人的生涯規畫之一，但留學費用高昂，難以全額負擔，因此多數人會選擇申請獎學金，能省則省。日前便有一名大陸女網友分享留學經歷，她發現，因為自己沒申請獎學金，意外成了班級裡唯一要繳學費的人，且又看到奧地利維也納大學招生廣告，驚覺還有更便宜的選項，讓她忍不住感嘆「打破資訊落差，可以省下好多錢」。貼文一出，也引發大批鄉民討論。

一名網友在小紅書以「我發現我是我們班唯一繳學費的人」為題發文，她指出，目前在瑞典攻讀一年制碩士，班上同學都來自歐盟國家，不用付學費，但她沒想到的是，非歐盟國家的巴西同學，因為多申請了獎學金，不僅不用繳學費，機票還能全報銷，甚至每月有1萬多克朗（約新台幣2.9萬元）的補貼，讓她頓時成為班上唯一要付學費的學生。

原PO進一步指出，尤其在看到維也納大學一年學費才人民幣幾千元（至少約新台幣2.2萬元）後，意識到還有更多教學品質佳、學費又便宜的學校，只可惜因為資訊落差，沒能注意到。

不過她也坦言，在北歐留學已經算是性價比很高的選擇，除去排名較一般，歐洲學校的教學品質、學習環境以及學費都很好，目前一年學費人民幣7萬元（約新台幣30萬元）、生活費大概在人民幣10萬元（約新台幣44萬元）左右。

貼文一出，許多網友表示有共鳴，「遠在加拿大一年交人民幣40萬元學費（約新台幣176萬元）的我流下後悔的眼淚」、「我在日本留學，其他國家的都是公費留學生，他們還問我為何要自費、不申請獎學金」、「真的建議申請獎學金，我本來不抱希望，試了一下結果少了15000歐元（約新台幣51萬元）」、「之前在南韓當交換生，同學不只不需繳學費、食宿費，每個月國家還會給很多生活費，我都驚呆了」。

另外，也有人推薦其它留學CP值高的國家，「義大利的公立大學也不收學費（對外國學生仍一視同仁），只收取註冊費」、「很多歐洲大學申請到學位都不收學費，就是出一個生活費，比如德國、法國、瑞典、挪威、義大利」、「德國大部分都不用學費，不過德國留學太難畢業了」。