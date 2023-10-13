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獨／一年僅一人註冊 台、政等頂大國防學士班停招

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獨／一年僅一人註冊 台、政等頂大國防學士班停招

聯合報／ 記者許維寧程嘉文／台北即時報導
台大、政大與中央大學均表示，一一三學年起停辦國防學士班招生。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
台大、政大與中央大學均表示，一一三學年起停辦國防學士班招生。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

國防部自2019年與國內數間國立大學合作開辦國防學士班，但自頂大運行以來招生不佳，以台大為例，國防學士班自110學年開辦以來，每年都僅有一位學生註冊，不少學校科系更是招不到人。考量招生效益，台大、政大與中央大學均表示，113學年起停辦國防學士班招生。

國防部將兵役延長一年，教育部本學期配合推動就學服役3+1方案，但國防部於頂大深耕的國防學士班卻已是連年招生慘澹，據本報掌握，國防部近日發函各大學，審視國防學士班招生狀況，台大已決議自113學年停止辦理國防學士班招生，校內三位國防學士生目前分散就讀經濟系等三個系，將安排到他校教育中心接受學期間軍事訓練課程。

台大校方證實，學校連三年每年只招募到一位學生，考量效益決定停招。國防學士生雖可享有四年學雜費、生活費等補助，畢業後可出任少尉並由國防部保障就業，但規定也多，如學生假期間須受軍事訓練，若於大學期間退訓將直接退學，也必須賠償過去享有的公費待遇。

台大也表示，該制度是於國立大學辦理，尤其是頂大學生能力佳、未來出路多元，考上國防學士班的學生也多能考上國立大學一般系所，因此不見得會選擇從軍。

無獨有偶，中央大學、政治大學也決議113學年起國防學士班停招，均是招生狀況不如預期。中央大學教務長王文俊坦言，「學生非常非常少。」過去甚至有學生讀到一半決議退出，學生在學期間要受訓、畢業後需服役，期間有各項課業要求，確實很辛苦。校內只剩下二位國防學士生，但只要學生有意願，就會協助其在制度中完成學業和訓練。

有帶領國防學士班的教師私下表示，「同學暑假遊山玩水，你卻在軍事訓練。」寒暑假同儕排定出國或實習，但國防學士生卻難享有相似的大學體驗，「看在眼裡多少不是滋味。」也因制度和大學學習有扞格，難被接受也不好推動。

而台大也坦言，大學端是配合國家政策，對制度運作、合約履行等沒有置喙空間，頂多依照國防部提供的軍種和專長，規劃招收國防學士班的學系，但難給予建議。

對此，國防部表示，台大、中央大學等校因招生成效不佳，經本部函文學校評估效益後，校方建議自113年起停辦招生。此外，在校學生仍可透由大學儲備軍官訓練團招生管道加入國軍。

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國防部 台大 中央大學

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