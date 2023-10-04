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小犬颱風撲台！文大宣布遠距上課挨批「放什麼假」 學生揭暴雨搶糧慘況

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中颱小犬增強中！文化大學宣布遠距上課挨批「放什麼假」 學生揭山上暴雨慘況

聯合新聞網／ 綜合報導
暴雨示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
暴雨示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

中颱小犬蓄勢待發，台灣多地受暴風圈影響，今（4日）各地將有明顯降雨。文化大學3日晚間緊急發布公告，表示為顧及學生安全，今天校本部各課程改以「遠距線上上課」方式進行。由於4日只有蘭嶼、綠島和澎湖的風力有達到全天停班停課標準，引發部分網友質疑「台北放什麼颱風假」。有文化大學學生向媒體揭露陽明山暴雨畫面，透露不少人已開始儲備糧食。

文化大學3日晚間發布「緊急公告」指出，因應「小犬」颱風接近臺灣，3日下午5時起華岡氣象站風速監測顯示平均風達5-6級、陣風7-8級。隨著4日白天颱風接近，校本部風速也會持續增強，白天預估平均風速可達6級或更強，陣風也有機會達8-9級。

雖然台北市尚未達到停班停課標準，校方考量校本部位處山區，風雨較市區強勁，故晚間開會後決定4日校本部各課程改以「遠距線上上課」方式進行，授課老師可視個別情況，自行決定要在家或到校授課。消息一公告，不少人大讚「貼心」、「明智」、「好欸」、「全台最高學府，颱風上課的確蠻辛苦」、「10/5也應該要遠距，請學校早點公佈喔」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，有文化大學大傳系學生錄下現場畫面，可以看出3日晚間的風勢和雨勢都相當大，馬路上的車輛紛紛降低車速，學生則是全身包緊緊躲騎樓下避雨。根據學生向媒體揭露的資訊，不少住宿生已經開始備糧，校園周邊的小七、全家便利商店也湧現出搶買糧食的學生，可見對文大學生來說，山上的颱風威力非同小可。

中度颱風小犬上午6時在鵝鑾鼻的東方約310公里之海面上，以每小時12公里速度，向西進行。擷取自氣象署網站
中度颱風小犬上午6時在鵝鑾鼻的東方約310公里之海面上，以每小時12公里速度，向西進行。擷取自氣象署網站

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小犬颱風 文化大學 遠距 停班停課

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