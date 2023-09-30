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教育部送護理系學生海外觀摩 留住台灣護理人力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學護理學系護理學系學生透過學海築夢分享會，了解系上大三、大四學生海外實習經驗。圖／大葉提供
大葉大學護理學系護理學系學生透過學海築夢分享會，了解系上大三、大四學生海外實習經驗。圖／大葉提供

台灣護理人力短缺，政府積極培訓護理人才，教育部學海築夢計畫補助大葉大學護理學系8名學生，暑假期間分別前往美國泰國觀摩護理教育，期待透過海外見習充實專業知能，更願意留在護理行列。

暑假到美國紐約西奈山菲利普斯護理學院、西奈山醫學中心實習的大三生李逸姍、大四生蕭又溶和梁芸菁、張立京，到泰國西北大學觀摩護理教育的大四生簡詩婷、黃政元、劉宜婕、潘柏君，在大葉大學學海築夢分享會都表示，透過國際交流體驗國外教學模式，了解美、泰兩國醫療體制與台灣的差異，有助拓展視野和培養國際觀。

到美國實習的李逸姍今天說，西奈山菲利普斯護理學院位在曼哈頓，擁有許多先進的教學器材，技術課程她模擬情境演練自認學到很多；到西奈山醫學中心實習時，參與捐贈器官女孩最後一程，氣氛感傷，在受贈者家屬向醫護道謝的那一刻，她深刻體認到護理人員的使命。

到泰國的簡詩婷表示，到西北大學和泰國學生一起上課，老師使用泰文教學，她和同學用手機即時翻譯，有些技術在大葉已學過，所以很快融入實作課程；在台灣必須由醫師或專科護理師做的縫合傷口和放置鼻胃管，泰國護理師也可做，所以她和同學把握難得機會用模型反覆練習。

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泰國 美國 實習 大葉大學 護理師

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