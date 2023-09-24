中醫系限額破功 中醫師抗議

最近中醫界為了國立中醫系與總量365紛擾不斷。陽明交通大學中醫學系以「外加名額」通過申設中醫系，中興和嘉義大學也打算增設學士後中醫系。基層中醫師不滿高層不顧基層以及地方反對，突破365總量，明天（24日）將前往台大國際會議中心抗議，政府應立即規畫總量管制的評估，如果準備「放行」讓招生人數一加再加，從365再外加30達到395，但又沒有做好協調各方的動作，中醫界恐怕會永無寧日。

2023-09-23 14:47