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中醫系限額破功 中醫師抗議

聯合報／ 記者馮靖惠梅緣緣／台北報導
陽明交大開辦中醫系，引起大量中醫師質疑與反對。記者黃仲裕／攝影
陽明交大開辦中醫系，引起大量中醫師質疑與反對。記者黃仲裕／攝影

陽明交通大學以「外加名額」通過申設中醫系，中興大學也擬增設學士後中醫系，引發基層中醫師不滿，質疑高層不顧基層及地方反對，突破三六五總量，今將前往台大國際會議中心抗議，訴求應在三六五總量前提下，從其他學校透過「中醫教育評鑑」移撥名額再行招生。

目前每年中醫生招生總額控制在三六五人。部分中醫師反彈，強調國立大學設立中醫學系，須從現有名額減招。

台灣基層中醫師協會理事長何紹彰說，中醫系增設，可預期未來每年恐有百人投入，自然會讓中醫師焦慮。

中醫 醫師 陽明交通大學

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