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頸枕裝燈方便閱讀 大葉學生劉又維「銀」得競賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學工設系學生劉又維設計旅伴抱枕燈獲2023鐙烜獎的銀獎。圖／大葉大學提供
大葉大學工設系學生劉又維設計旅伴抱枕燈獲2023鐙烜獎的銀獎。圖／大葉大學提供

新冠疫情緩解，旅遊市場逐步恢復活絡，大葉大學學生劉又維從搭飛機、遊覽車時想看書報，打開頂燈可能干擾其他旅客休息，及頭部影子投射在書報上影響閱讀，生活細節讓他產生靈感，設計旅伴抱枕燈，榮獲2023鐙烜獎的銀獎和兩萬元獎金。

經濟部工業局指導，台灣區照明燈具輸出業同業公會、台灣光電暨化合物半導體產業協會共同主辦的「鐙烜獎」，是全國唯一以照明產品設計為主題的競賽，今年總計有202件作品參賽，大葉工業設計學系四年級學生劉又維第一次用布材質製作產品，不論是打版、選布、造型，對她都是很大的挑戰，經過多次修改和調整才完成最後作品。

劉又維今天表示，飛機和遊覽車等大眾交通工具，把閱讀燈裝置在座位上方，乘客閱讀和滑手機打開頂燈，頂燈可能干擾旁邊旅客休息，低頭姿勢可能遮住光源，所以她思考有沒有更好的打光方式，如果燈具是在頸枕上，打開時只照亮書報，光源不會發散干擾身邊乘客，是不是更好？

她設計旅伴抱枕燈，頸枕吸附充電式閱讀燈，使用者需要時裝在頸枕上打開燈，不需用燈時拆下，仍可當作枕頭，不僅旅途用得到，平常在家也可使用。劉又維說，能得到銀獎都要感謝老師姜文中指導和評審肯定。

指導老師姜文中表示，旅伴抱枕燈透過頸枕結合輔助光，避免調亮座位上方的燈光影響旁邊乘客睡眠，既滿足個人閱讀時的光線需求，又創新實用，因此從競賽脫穎而出。

大葉大學

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