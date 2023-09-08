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她剛升大學嘆「跟室友不熟、沒話題」想回家住 網推：把宿舍當旅館

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己跟宿舍室友都不熟，讓她很想回家住，不想住宿舍。示意圖/ingimage
一名網友表示自己跟宿舍室友都不熟，讓她很想回家住，不想住宿舍。示意圖/ingimage

大學新鮮人剛上大學時，大多會覺得交友型態和高中不太一樣，大家不再會群聚行動，更多的是個人行動，因此也有人說「大一一群人，大四一個人」。不過日前一名升大一的新鮮人在網上發文，表示目前已開學一周，自己和室友已經同住兩個禮拜了，除了室友還沒認識其他人，但室友卻都有以前的朋友在同校，讓她總是常常自己一個人，因此她坦言「好想回家喔，不想住宿舍」。

原PO在Dcard上發文，她表示同住的室友很安靜，自己跟她們沒有話題，而且她認為室友的類型跟她高中朋友完全不一樣，因此認為自己跟室友絕對無法變熟。再加上室友們都有認識的高中朋友在同校，原PO則沒有，因此室友們便常常跟以前朋友一起走，時常只剩原PO自己一個人，讓她覺得有點空虛，並直呼「我看大家都說大一會一群人，我直接先體驗大四的一個人」。

貼文發布後，網友暖心安慰原PO，「我也是大一，但目前為止我都很享受在大學獨來獨往的生活耶，不用特別去顧慮誰、迎合誰，想做什麼就做什麼」、「其實室友不一定要很好也沒關係」、「其實宿舍休息一個人也挺舒服的吧」、「有時候一個人去做任何事反而會讓別人覺得你很神秘很獨立！而且大一提早讓自己習慣一個人也不是壞事」。

也有網友給出建議，「何不往社團多多認識不同人，屆時，就怕妳把宿舍當旅館了」、「想交朋友去社團或其他活動吧」、「看看有沒有什麼選修課、迎新什麼活動可以去認識班上其他朋友」、「妳可以在上課的時候去認識人啊，啊不然妳幫忙別人的時候也有機會」、「有的課程可能會分組，就可以藉著課程去認識到其他人，慢慢來，大學要交到知心好友本來就比較難」。

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