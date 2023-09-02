參訪福島電廠 清大團隊提「以廢治核廢」成亮點
清華大學放射性核種特性學術研究團隊李傳斌博士今天說，團隊5人日前受邀參加第七屆福島電廠除役學術研討會，分享「以廢治核廢」研究成果，並邀參訪福島電廠，這也是日本排放核汙水後，首度邀請第三方（Third Party）學術與民間團體進入福島電廠核汙水現場參訪。
李傳斌表示，福島電廠主要參訪兩個區域，除了目前仍在除汙與拆除機組零件工作的核反應爐1號至4號機以外，也查看這次正在排放氚水的ALPS（多核種去除設備）處理設施運作情況，透過現場人員解說目前氚水排放與監測情況，同時也與東京電力主要負責人員討論電廠各項除汙工作進展，現場也有國際原子能總署（IAEA）的人員監督排放情況。
李傳斌認為，「2025非核家園」為國家政策，然而過去40年運轉產生的核廢料何去何從？仍是目前主要的爭議。清大核種特性研究團隊已開始使用廢棄尿布與天然環保沸石作為原料，透過低碳創新技術表面處理技術後，成功應用於淨化核廢水與環境整治復育工作，並申請各國專利，這項「以廢治核廢」成果在福島電廠除役學術研討會議分享獲關注，各國研究團隊熱烈討論。
李傳斌強調，「以廢治核廢」是目前最低碳環保且有效的解決方法，將可提供台灣未來核電廠除役後，各項核廢料工作處理與經驗參考。
此外，清大放射性核種特性研究團隊與日本非營利法人永續環境研究所，近日雙方已完成合作備忘錄（MOU）合作，透過加強對農漁產品的輻射安全檢測技術與健康長期風險評估，共同合作研發低碳環保再生材料，消除與降低在土壤中的輻射與各種毒物汙染。
台灣放射性核種特性研究團隊與益鈞環保科技公司今年8月啟動第一期產學合作計畫，採用益鈞公司回收分解後的尿布原料，長期研究福島附近汙染場址整治與輻射監測。
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