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台師大新生營開跑 校長吳正己勉：修讀雙語、跨系修課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學今天舉行新生營，迎接1800位大一新鮮人。圖／台師大提供
國立台灣師範大學今天舉行新生營，迎接1800位大一新鮮人。圖／台師大提供

大專校院也將於九月迎來開學，國立台灣師範大學今天舉行新生營，迎接1800位大一新鮮人。校長吳正己主持始業典禮，他也期許大學生勇敢追夢、跨出系所修課或修讀雙語，為大學生涯留下精彩回憶。

台師大今天舉行「伯樂大學堂」新生營，為期四天活動，透過校園導覽、服務學習、運動素養、社團之夜、社團博覽會、學習資源講座、學系之夜、自由選修課程等活動及課程，協助大一生了解師大校園環境及學系概況，為提前適應大學生活做好準備。

吳正己表示，大學四年除了要學習獨立，也要學習合作，未來就業時，團隊合作能力非常重要，台師大有近兩百個社團，鼓勵學生積極參加社團活動、培養團隊合作能力。

吳正己也提到，台師大擁有豐富的學習資源，鼓勵學生不要侷限於系上課程，修課時勇敢跨出系所，只要修滿規定課程，就可申請雙主修和輔系實現跨域能力，台師大也和台大和台科大組成三校系統，可跨校修課、跨校雙主修。

吳正己也說，台師大是全台四所雙語大學之一，建議學生亦可修習全英語授課課程，若想出國深造，師大則有近400所海外姐妹校，供學生赴姐妹校交換、雙聯學制擴展國際視野。期盼學生勇於探索自我，學習為自己的選擇負責。

「大學入門」環節，台師大也安排由教務長劉美慧分享「大學如何學」，介紹學習資源；學務長林玫君分享「大學如何動」，鼓勵新生與他人互動和參與社團，並重新認識自己。

此外，台師大也邀請幼兒與家庭科學學系校友、新創家庭教育團隊「雞湯來了」執行長陳世芃和新生分享，根據中研院青少年成長歷程追蹤數據（TYP）統計，約一半青少年認為家長不了解自己的想法、不會傾聽意見，甚至無法感受到家長的關心與欣賞，更無法及時獲得父母的陪伴，但有感於成長歷程中不被了解，更相信可透過學校所學，有系統、以引導式方法進行修補。

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台師大 大學生

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