蹺課藉口？ 私大3成學生請心理假

為舒緩大學生身心壓力，國內多所公私立大學陸續推動心理假。但本報掌握，有私立大學統計校內學生請心理假比率竟高達三成，讓教師感嘆，學校信任學生，請心理假多無需檢附證明，卻有學生蹺課被點名時就改請心理假，美意疑遭濫用。

中山大學去年五月首創「心理不適假」，包括實踐大學、台灣師範大學、成功大學等十餘所大學跟進。台大學生會昨在臉書宣布，台大學生輔導委員會已正式通過「心理健康假」，學生因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難，只要上請假系統，可當日向授課老師請心理健康假，無須檢附證明文件，每人、每學期最多可請三天。

但本報掌握，實踐大學統計該校南北校區一一一學年第一學期，均有三成學生請過心理假，遠高於病假和事假。台北校區七一九三名學生，一學期共二二六九人請心理假，請假節次逾一點二萬節；高雄校區學生三八九一人，一一六九人請過心理假。

一名教師指出，學生請假內容五花八門，從過敏發作到埋葬寵物，老師多不會過問或反對，卻也發現心理假變成部分學生蹺課被點名的「擋箭牌」。實踐大學為此由教務處發函給師生，宣導心理假用意，提醒學生切勿濫用機制，後續將持續觀察成效。

至於中山大學、成功大學學生請心理假比率，每學期僅百分之五至七。成大學務長洪良宜說，學校曾擔心心理假被不當使用，實際運作後狀況良好，並透過請假一天通知授課教師，請假二日者，由學校寄信關懷並提供諮商輔助資訊；累計三日就主動通知心理師，除掌握學生身心狀況，也適度督促。

中山大學學務長楊靜利則說，任何假別都可能遭濫用，「如有些學生阿嬤過世了好幾次」。但心理假的本意仍是提醒師生，心情不適應平常心看待，「生理上的不適可請假，心情不適當然也可以」。有學生請假理由寫上失戀，狀況差不想面對外界，都是很常見的心情樣態，應給予適度空間、健康看待。