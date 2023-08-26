女大生兼職外送被同學笑「裝備仔」 網見打工理由心疼：值得尊敬

許多大學生會在課餘時間打工兼職賺取零用錢，一名女大生分享自己家中經濟並不寬裕，阿公阿嬤臥病在床，爸爸是身障人士，她平時會兼職外送，弟弟也會打工以貼補家用。不過，她卻因外送的工作被學校同學嘲笑，忍不住爆哭，讓不少網友相當心疼。

原Po在《Dcard》上以「因為有外送箱在車上被嘲笑」為題發文，她提到上了大學以後，為了改善家裡的環境打了三份工「早上會先去學餐早餐店打工，然後上課，下課後會去附近的麵食店上班，晚上再去跑外送」，也因此她的機車上掛著大大的外送箱。

某次課堂需要外出參訪，原Po向組員表示自己有機車，可以載一位同學，沒想到卻被委婉拒絕，對方表明「坐在有外送箱上的機車很怪」，請原Po以後不用載她。原Po提到之前她因機車上的外送箱疑似擋到路被Po到校板上討論，當時她有回應並道歉，後來都將機車停在路邊的停車格，沒再停進學校，她推測那位同學有看到那則貼文才不接受讓她載，「可能覺得丟臉吧」。

事後有外系的同學告訴原Po，群組裡有人議論她的機車和兼職，更因她有全套的外送裝備而戲稱她為「裝備仔」，原Po聽到後大哭，她解釋配置安全帽、衣服、手機、遮陽道具等粉紅色裝備，是因為可以賺廣告費，「我根本也不喜歡這樣，誰不希望好好的上學呢？」原Po提到一開始對於機車安裝上外送箱也很抗拒，有段時間甚至都沒有騎機車上課，但畢竟還是需要賺錢，對於同學的反應她相當難過，希望大家能不要這樣嘲笑她。

貼文曝光後，網友紛紛留言「原Po你很棒，懂得分配時間去賺錢，可以賺廣告費願意做很不簡單，很多人怕熱又懶不願意做」、「那種狗友不要也好」、「覺得你很厲害且值得尊敬」、「很心疼你，為了自己的人生以及家人非常地努力生活，值得尊重」、「你同學日子太空虛我反而很同情 」、「同學不太成熟，拿別人的職業加以討論，還很有優越感的人完全可以當垃圾丟掉就好」、「你的組員是一堆猴子欸」、「不要把那些人的話放在心上，快點遠離有毒關係 」、「我家裡也不是很寬裕，大學沒課的時間全去工作，當費用繳不出來吃個飯連一塊兩塊都要計算得清清楚楚的時候，就瞬間明白面子什麼的一點都不重要」。

此外，也有人提出務實的建議「你還年輕，跑外送不是可以一直做的工作，應該花點時間想一下未來想能做些什麼工作，然後去培養一技之長 」、「如果可以的話看看學校有沒有一些補助或獎學金減輕多一點負擔吧，打工如果影響課業跟人際關係其實不太好」。