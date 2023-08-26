國立大學60萬學生會費不翼而飛 「放機車被偷」說詞引熱議
南投縣國立暨南國際大學6月20日學生會新、舊任會長交接，發現學生會帳戶存款短缺60萬元，方姓前會長說明，他將60萬元放在機車置物箱失竊，引起學生熱議，認為學生會財務控管不佳，影響學生繳交會費意願。方姓前會長表示，會費失竊後已經報警，對於保管疏失導致會費遺失，他會負責。
暨南大學表示，會費遺失已由埔里警分局偵辦，學校對學生會和方姓前會長在調查過程中，將提供必要的法律協助，校方也尊重學生會高度自治，將靜待司法調查結果。
暨大學生會公告，6月20日第17屆、18屆學生會新、舊任交接並清點學生會產時，發現學生會帳戶存在鉅額帳差。因前屆學生會未留下相關會議與財務紀錄、收支與金流明細，導致後續僅能透過方姓前會長個人陳述，以及郵局提款明細，才得知會費遺失緣由。
據了解，方姓前會長從郵局領出60多萬現金，放在學生會辦公室鐵櫃到6月19日，因學生會將交接，他在19日傍晚將現金拿到郵局存入，但郵局已打烊，因此會費就放在機車置物箱，準備20日再存入郵局，未料，竟發現會費失竊，他立刻到埔里分局報案，同日也告知校方及現任學生會成員。
不過，方姓學生提供的報案單明顯有所遮擋，新任學生會幹部向他所要完整資訊，但方姓學生不願配合以拍照、掃描方式提供報案三聯單。
學生會將過程公開在暨大社群，引起學生熱議，有學生質疑前會長對會費遺失的說詞相當荒謬。也有學生認為應加強對學生會財務控管，還有學生認為學生會功能，考慮是否要繳學生會費。
現任學生會擔心，會費遺失讓學生不信任學生會，影響以後學生繳交會費意願，也傷害校譽。
據了解，暨大曾找方姓前會長和父母到學校協調，學生會希望前會長賠償損失，方的父母也未反對，但前會長認為檢警會「還他清白」，協調會沒結論。
方姓前會長認為，他已經是成年人，對保管會費疏失，導致會費遺失，他會自行負責，並對此事造成學校和同學困擾表達歉意。等調查告一段落，若仍無法順利解決，他會與學校討論後續處理，負起該負的責任。
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