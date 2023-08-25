父母抱怨兒子住家裡還拿錢 他問：大學生拿生活費很誇張嗎？
父母應該提供子女生活費到什麼時候？大學生的生活費又要給多少？一名網友詢問「21歲還在跟家裡拿生活費會很誇張嗎？」引發網友兩極回應。
原PO在「Dcard」心情版發文表示，自己今年21歲即將大四，住在家裡，每天固定跟家裡拿300元伙食費，平常有在兼職打工，月薪大約11k左右，有其他開銷或跟朋友出去吃好料會自己補貼。某天父母跟他抱怨，覺得他有工作還一直跟家裡拿錢，害家裡一直存不了錢，還說別人家的孩子年紀跟他差不多，已經不會跟家裡拿錢了。
原PO詢問同儕的建議，他們都覺得21歲跟家裡拿錢還好，「把薪水全部拿來吃飯，你電話費、網路費、交通費都不用花了喔？」但他聽到父母這樣說，心裡還是覺得很難受，因此發文詢問網友想法。
許多網友認為原PO住家裡、有打工還每天拿300元餐費太誇張，「超級夠好嗎？」、「一天吃300有點誇張」、「都住家裡了不拿錢也沒關係，你兩萬不夠花是花在哪」、「說真的11k還住家裡，正常花費就算在雙北也夠了」。
但也有網友持不同想法，認為大學生跟家裡拿錢很正常，「不誇張吧，就是家庭狀況不同而已，我今年21一樣還在拿啊，但我是沒打過工啦」、「不會吧，在這種世代培養到大學畢業不是基本嗎」、「我覺得父母的責任就是要到孩子大學畢業，包含生活費，不管孩子有沒有打工」。
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