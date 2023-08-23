面對氣候變遷挑戰 中央大學深入世界最北端研究基地

國立中央大學今年新成立「台灣極地研究中心」，八月研究團隊深入全球最北端研究基地新奧勒松(Ny-Alesund)，並與德法聯合研究站AWIPEV以及英國極區研究站實地交流，與國際一同面對全球氣候變遷挑戰。

中央大學表示，今年八月地球科學院院長許樹坤帶領新任中央大學台灣極地研究中心主任倪春發、副主任錢樺等，拜訪北極最具代表性的科學研究基地新奧勒松(Ny-Alesund)，該研究鎮，匯聚了來自全球十個國家的科學家，專注於大氣科學、陸地生態、峽灣系統和冰川等研究。

中央大學指出，新奧勒松的科學研究設施包括世界知名的大氣變遷測站齊柏林（Zeppelin）站，該站提供關於大氣二氧化碳和溫室氣體濃度變化的重要數據。

本次交流中，台灣研究團隊則和德法聯合研究站AWIPEV以及英國極區研究站實地交流，尤其是AWIPEV站，擁有世界頂尖的大氣量測技術，包括拉曼光達、風光達、雲雷達等，為北極大氣科學的研究提供珍貴數據。

台灣極地研究中心主任倪春發表示，本次北極行不僅加深了與德法、英國等國家極地研究機構的交流，也建立起與中國黃河極地研究站的聯繫。在研究人員的交流中，分享科研面臨的共同挑戰，也彰顯面對氣候變遷的重要性是超越國界的科學使命。