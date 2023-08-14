中央大學太空科學團隊前進北極 盼設置立方衛星接收站
中央大學太空科學與工程學系科學家近期前進北極，盼在挪威冷岸群島設置中央大學立方衛星的接收站，提高太陽同步軌道或高傾角軌道衛星的接收率。中大團隊指出，極區是科學家夢寐以求觀測太空天氣的最佳窗口，希望藉此能更精確掌握太空天氣變化，協助進行衛星通訊、定位、導航應用品質監測與預報，並進一步了解並監測太空天氣對地球環境影響。
中央大學太空系教授劉正彥表示，極區磁力線與地表接近垂直的角度關係，具備特殊的觀測優勢。這些磁力線甚至能延伸至外太空，相當10個地球半徑（64000公里）以外。這種獨特位置配置，彷彿是一個自然的「聽診器」，讓科學家能夠在極帽區地面附近，即可更全面地監測太空天氣的動態變化，有助於深化對太空天氣的理解與探究。
劉正彥也說，太空天氣研究與人類生活息息相關，太陽風暴不僅可能對人造衛星和太空探測器造成損害，還可能對地球上的電子設備和通信系統產生影響，甚至威脅航班安全。通過對太空天氣的深入研究，可以理解太陽活動和地球磁場與電流的互動關係，同時也有助於保護現代人生活環境太空科技應用，進一步拓展對宇宙的探索。
中大團隊指出，30年前（1994年），挪威的歐洲非相干散射科學協會（EISCAT）在斯瓦爾巴群島正在建置的直徑32米雷達系統。當時劉正彥教授是首位參訪的科學家。30年後，他再次踏上這片土地，這裡已成為全球太空科學家研究電離層和磁層擾動的極佳觀測地點，中央大學太空系期待藉此機會搭起國際合作的橋樑。
劉正彥教授回憶，1994年12月底前進北極時，當地的環境非常惡劣，面臨非常寒冷的「永夜」，出門幾乎伸手不見五指，必須隨身攜帶大槍，因為當地熊比人多，人口1000多位，熊就有4000多隻。今年5月再度前往時，正逢「永晝」，晚上睡覺時天還亮著，並面臨暴風雪零下18度寒冷挑戰，但無論多麼辛苦，能打開台灣的國際能見度，促成國際合作，就很值得。
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