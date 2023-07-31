義守大學校長古源光強棒就位 產、官、學三棲經驗豐沛

義守大學今天舉行新卸任校長交接儀式，近300人齊聚祝賀，新校長古源光過去擔任過國立屏東科技大學、屏東大學兩校各2任校長，也曾任屏東縣副縣長，學、業界豐沛的專業度與經驗值，將帶領義守大學開創國際化嶄新篇章。

義守大學校長交接典禮由義大副董事長李伯皇主持，一開場，他先感謝前校長陳振遠五年來對義大的付出，相繼成立智慧科技學院和醫學科技學院，並打造義大成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，打下未來長期發展的堅實根基。

據了解，新任校長古源光在台大取得化學工程學士後，赴美國康乃爾大學取得食品工程科學博士，擔任過政府機官首長、國立大學校長等職務，熟稔大學治理，且對目前高等教育也有深刻的體認。

義联集團旗下擁有醫療生技領域的單位，尤其，義大為全台少數擁有醫學院、醫科學院的綜合型大學，李伯皇期許義大在古源光接棒帶領下，能讓學校與集團有更密切的合作。

「義守大學，好比一艘船。」古源光致詞時譬喻，他與全校同仁都是這艘船上的水手，在面對這一波最大浪潮的衝擊前，學校在「跨域創新、競逐全球」的主軸上，以「健康醫學x智慧科技」為核心，全球永續發展目標SDGs和ESG作為指導方針，整合校內外資源大步邁進。

古源光進一步指出，無論在教研資源或職場鏈結，義守大學都是成就年輕世代成為國際菁英人才的培育基地，擁有得天獨厚的豐沛優勢，而帶領團隊乘風破浪，衝過這個強烈襲來的浪頭，將會是他擔任義大校長的重責大任。

過去拿下5個國外「榮譽博士」學位的古源光，在國際上的學術地位崇高，是國內少數擁有產、官、學三棲兼具、經驗豐富的校長人選；早在26年前，古源光就已開始推動新南向政策，更鼓勵年輕世代走進世界。