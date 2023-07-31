義大、樹德科大校長「換手」 分由古源光、王昭雄接任

高雄義守大學及樹德科技大學校長今天「換手」，義大校長由曾任屏東科技大學校長及屏東副縣長的古源光出任，樹德科大則由副校長王昭雄接掌，分別為校務開啟新頁。

義守大學今舉行卸任、新任校長交接，在義守大學副董事長李伯皇監交下，新任校長古源光自卸任校長陳振遠手中接下印信。古源光過去曾擔任過屏科大及屏東大學兩校各2任校長，也當過屏東縣副縣長，治校經驗豐沛。他表示，在少子化及大學生源驟減雙重衝擊下，接校長是一個非常大的挑戰，但將在既有的發展基礎下整合校內外資源大步邁進。

監交人李伯皇也感謝卸任校長陳振遠過去5年多的付出，任內成立智慧科技學院和醫學科技學院，打造義守大學成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，奠下紮實的發展根基。而古源光拿過5個國外「榮譽博士」，是少數在產、官、學三棲的優秀人才，26年前就推動新南向政策，與義守大學的國際化理念契合。

樹德科大則由副校長王昭雄升任校長，在董事長朱元祥見證下，由卸任校長陳清燿手裡接下印信暨權杖。朱期許新科王校長要保持既有成果、更要突破困境，董事會是最大的支持者。

新任校長王昭雄以規畫生源召募的永續經營、爭取外部資源、精進教學與輔導、推社會服務與社區目標發展為治校4大主軸，在樹德科大任教17年，歷練豐富，擔任企管系主任期間，推動學生證照實習，獲教育部評鑑第一佳績。擔任副校長以來接下全校系所評鑑及校務評鑑等重要任務，是穩定校務的重要推手。