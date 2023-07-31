義大、樹德科大校長「換手」 分由古源光、王昭雄接任
高雄義守大學及樹德科技大學校長今天「換手」，義大校長由曾任屏東科技大學校長及屏東副縣長的古源光出任，樹德科大則由副校長王昭雄接掌，分別為校務開啟新頁。
義守大學今舉行卸任、新任校長交接，在義守大學副董事長李伯皇監交下，新任校長古源光自卸任校長陳振遠手中接下印信。古源光過去曾擔任過屏科大及屏東大學兩校各2任校長，也當過屏東縣副縣長，治校經驗豐沛。他表示，在少子化及大學生源驟減雙重衝擊下，接校長是一個非常大的挑戰，但將在既有的發展基礎下整合校內外資源大步邁進。
監交人李伯皇也感謝卸任校長陳振遠過去5年多的付出，任內成立智慧科技學院和醫學科技學院，打造義守大學成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，奠下紮實的發展根基。而古源光拿過5個國外「榮譽博士」，是少數在產、官、學三棲的優秀人才，26年前就推動新南向政策，與義守大學的國際化理念契合。
樹德科大則由副校長王昭雄升任校長，在董事長朱元祥見證下，由卸任校長陳清燿手裡接下印信暨權杖。朱期許新科王校長要保持既有成果、更要突破困境，董事會是最大的支持者。
新任校長王昭雄以規畫生源召募的永續經營、爭取外部資源、精進教學與輔導、推社會服務與社區目標發展為治校4大主軸，在樹德科大任教17年，歷練豐富，擔任企管系主任期間，推動學生證照實習，獲教育部評鑑第一佳績。擔任副校長以來接下全校系所評鑑及校務評鑑等重要任務，是穩定校務的重要推手。
卸任的陳清燿校長2000年進樹德科大，歷任教務長、管理學院院長、副校長及校長等質，如今屆齡退休。董事會肯定他的貢獻，授予榮譽退休教授榮銜，並將提供一間研究室讓他繼續鑽研學術。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言