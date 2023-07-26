「深耕在地、連結國際」 長榮大學創新辦學大躍進

長榮大學最近獲得「QS世界大學五星評等」，最新公布的2024 QS世界大學排名「更與中原大學並列1001~1200名，於全台參與排名的27所大學中名列第16」。

長榮大學以頂尖規格打造校園、志在成為「南台灣最佳私校，入選遠見雜誌2023最佳大學排行榜「私立大學前30強」、「人文社科大學前30強」，被評為「進步顯著與大躍進」。

校方表示，校內有全台唯一以學校命名的台鐵「長榮大學」站，到台南高鐵站、三井outlet、台南市區都交通便利。在以學生為本的友善校園「用最高規格建置學習環境」，各學院設有高階教學設備如媒體實習中心、商業智慧教室、虛實跨境媒體中心、智慧醫療情境模擬中心，有效提升教學品質。

校門口全新建置「長榮堂」多功能展演教室，作為各項表演活動、成果發表主要場域。學聚館則提供色彩鮮明的開放式討論區，設有玻璃白板與移動式電腦的翻轉教室。委託IKEA for Business全面翻新的學生餐廳已成校內人氣熱點。體育館以創新環保素材光導照明系統，為學生提供明亮場地。

為使校園生活更便利與數位化，長榮大學獨家開發智慧校園LINE機器人「虎皮同學！我問你」，提供查詢課表與修課紀錄、借書、線上點餐、安全通報等 服務。校長李泳龍期待以「深耕在地、連結國際成為永續發展典範大學」為目標，帶領長榮邁向「世界一流、優質且國際化的基督教大學」。