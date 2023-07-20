捨棄台大讀私校！他遭友嘲諷哀嘆廢物 網見「這科系」：無敵了
考大學究竟該選校還是選系，向來是不少學生苦惱的課題。近日一名男網友PO文表示，和好友說好一起上台大，學測放榜後，他錄取台大藥學系和某私立牙醫系，友人則是錄取台大土木系，幾經思考他捨棄台大，沒想到卻被對方嘲諷「考不上台大只能念私校」，讓他忍不住嘆道「早知道當初就選擇台大，我現在會不會比較好過呢？」
該名男網友在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，2年前和好友說好要一起上台大，學測結果揭曉後，他錄取台大藥學系和某私立牙醫系，朋友則是錄取台大土木系，他反覆思考後，決定去念私立牙醫系。
沒想到友人得知後，不斷嘲諷考不上台大只能念私校，令他難過愧疚許久，「在我曾經的這位好友口中，我就是個考不上台大，永遠不如他的一個陪襯而已」，還提到自己不敢再和對方見面，「看到台大生我只會感覺到我就是個廢物，永遠比不過他們，早知道當初就選擇台大，我現在會不會比較好過呢？」
貼文一出，立刻引發討論，網友紛紛留言「現在是選系不選校的年代了」、「你才是最聰明的人，讀牙就無敵了，幾年後你開個診所，隨便植顆牙就是他一個月的薪水，看誰羨慕誰」、「等他畢業就會羨慕你了」、「小朋友，更多的是一堆台大的後來重考醫牙」、「多認清一個朋友了多好」。
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