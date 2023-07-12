成大教授要求「把活金魚打成汁」 台大營隊生崩潰哭逃！校方：無從回應

台大第23屆人社營隊7月5日到7月18日舉行，為期14天的課程邀請了許多大咖教授授課。不料今（11）日Dcard一篇文章「教授叫學生把活的金魚打成汁」，指控一名成大外文系教授於課堂中，將活金魚放進果汁機，要學生上前攪打，試圖效仿國外人性實驗，引起熱議。

一名參加營隊的高中生指控，7月10日下午一堂「批判思考：當代文學與文學理論」，授課教授是成大外文系的賴俊雄教授，課堂進行到一半，他拿出了一台果汁機，並和學員講述了之前一名外國人做過的人性實驗，內容是在10台果汁機裡面放了金魚，讓民眾可以去按開關，最後也真的有金魚被殺死，疑似藉此反思生命的意義價值。

高中生表示，講解結束，這位教授走到果汁機旁按下開關，這時候金魚還不在果汁機裡，不過這個動作的目的，是要讓在場學生知道果汁機是有插電、有刀片、會運轉的。這時候已有學員躁動不安，接著教授拿出了一條白色、微微透明的，活著、會擺動魚鰭的金魚，並請助教把金魚倒進果汁機裡面，此時教室已充滿驚嚇、尖叫、倒吸一口氣的聲音。

「教授沒有事先告知他要做這個實驗」，該名高中生指出，後來教授拿出《批判思考：當代文學理論十二講》一書，說要送給上來按果汁機的同學，結果真的有人上台按。有很多學員因而衝出教室，呈現情緒崩潰的狀態，且在同學準備要按下果汁機時，教授還要求大家一直拍手。

高中生還原現場狀況，同學第一次按下果汁機時沒事，讓她馬上意會到「啊！是假的」，不過後來教授竟補了一句「疑？啊怎麼沒有轉？」，讓參與的學生二度按下果汁機按鈕。課堂結束後，很多學員都在教室、走廊、醫護組抱在一起哭，情緒非常崩潰。

賴俊雄事後澄清，該課程主要是激發學員尊重生命、思考生命，以「事件」及「感受」真實啟發大腦作哲學思考，事先也有告知營隊與團輔，若無法接受可以先離場，實驗過程中並沒有真的殺死金魚。針對此事，台大則表示「無從回應」。