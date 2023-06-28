台灣首府大學退場後校地利用 郭國文盼速規劃

位於台南市麻豆區的台灣首府大學將於7月底正式退場。民進黨籍立法委員郭國文今天邀集相關單位針對未來校地利用問題進行座談，希望台南市政府在3個月內提出完整規劃。

郭國文今天在台灣首府大學行政大樓舉辦座談會，邀請台南市政府、教育部高等教育司、衛生福利部長期照顧司、內政部營建署城鄉分署、內政部警政署保二總隊等單位代表出席交換意見。

郭國文表示，台灣首府大學校地面積約16.5公頃，創校至今僅約20年，校舍狀況良好，退場後若校地、校舍閒置是一種資源浪費，若進一步到荒廢狀態，對麻豆地區發展更不利，希望各單位能達成共識，由地方主導規劃，中央配合補助進行校地後續利用。

台南市副市長葉澤山表示，市府團隊曾於6月9日北上與行政院副院長鄭文燦開會討論並達成共識，未來將由台南市政府主導學校退場後校地利用，且統合中央行政機關意見一併納入規劃。

葉澤山指出，目前規劃方向包含親子悠遊館、公設民營托嬰中心、台灣文學作家文庫、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、全民運動中心、樂齡學習中心、公務人力訓練中心、行政辦公空間等。

警政署保二總隊提出，因應接下來單位擴編需求，現有校舍、食堂、操場可做為訓練基地使用，預計將新增至少620名青壯人員，帶動麻豆地區整體消費市場。

郭國文說，為避免計畫拖延使校地校舍閒置甚至荒廢，希望市府3個月內提出完整規劃，除辦公廳舍等用途，也應保留空間供附近居民使用，甚至將社會住宅納入考慮選項，期待以公私結合方式帶動地方發展。