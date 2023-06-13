教師疑以指導創作名義「設針孔偷拍學生」 實踐媒傳系：已依規定調查

自稱曾就讀實踐大學媒傳系的學生在網路發文，疑似遭系上教師設針孔偷拍。實踐媒傳系今天發表聲明指出，接獲陳情時就依規定完成通報，全案已完成調查並報教育部。

自由時報今天報導，自稱曾就讀實踐大學媒體傳達設計系的學生在網路匿名投稿驚爆，疑似遭系上教師以指導創作之名，設針孔偷拍私密照。質疑學校未清楚說明調查狀況、擴大調查受害人範圍、對相關人給予適當輔導。

實踐大學媒體傳達設計系在官方臉書發表聲明稿指出，系上於民國111年6月30日接獲陳情檢舉，當天立即協助陳情人配合警方調查並通知校內有關單位，隨後系上召開緊急應變小組會議，由校方完成性平事件通報，同年7月14日召開第1次性平會議，依性別平等教育法成立調查小組，全案已完成調查，並依規定陳報教育部。

聲明稿提到，文章所述事件已進入司法偵查程序，並依性別平等教育法第22條第2項及校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則第23條第5款、第24條第1項規定，遵守保密原則；系上已對當事人持續關懷，協同諮商中心給予援助，系上教職員工生如有遭遇疑似校園性侵害、性騷擾或性霸凌情事，將依適用法規積極協助被害人，以維護案件當事人權益。

聲明稿最後也對此事深表遺憾，並對各方關切表示感謝；為顧及師生權益，以及避免不實訊息造成困擾，特此說明。